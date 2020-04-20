فيديو.. أسيل عمران تبكي على الهواء: نقطة ضعفي أهلي ووفاة ابني كسرتني

نوبة بكاء شديدة، دخلت فيها الفنانة السعودية، أسيل عمران، خلال استضافتها ببرنامج "دبي كروز"، والذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي، وذلك حينما تطرقت للحديث عن عائلتها واصفة إياهم بكونهم نقطة ضعفها.
وأوضحت الفنانة قائلًة: "نقطة ضعفي أهلي بابا وماما ولليوم أبغى (أريد) أحققلهم أشياء، أنا ولجين أختي قررنا قبل سنتين إن كل فترة نسافر مع بعض ونفسي نحققلهم كل شيء نفسهم فيه وانحرموا منه في فترة معينة".
وأشارت أسيل إلى أن "أمي تزوجت بعمر كتير صغير وما شاء الله جابت 7 ودايمًا أقول لما أنا مريت بالزواج بعمر صغير وانحرمت من مرحلة معينة أكيد في شيء كان ناقصها الحين بتعوض هالشيء معانا".
أسيل عمران عن وفاة ابنها: كسرتني وشرختني
وتابعت الفنانة خلال حديثها "وفاة ابني كسرتني وشرختني أنا مو العلاقة مع خالد ووجعني وهذه من الأشياء اللي لما أتذكرها أفتخر بنفسي كتير لآني تعورت كتير ووقفت على رجلي".
واستطردت قائلًة: "الدكتورة النفسية ساعدتني كثيرًا ولكن لازم يكون قرار الذهاب لها عن رغبة من نفسي ومن داخلي وقرار الذهاب لدكتور نفسي في مجتمعاتنا وخاصًة الخليجية قرار شجاع".
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