نوال الزغبي: الحياة مليانة ناس مزيفة ومتابعون: الفستان مكشوف ماينفعش مع رمضان

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، مشوقة جمهورها لأغنيتها الجديدة، المقرر طرحها في شهر رمضان.

وظهرت "نوال" مرتدية فستان برتقالي مكشوف، تميز بأنه طويل وفضفاض، وبفتحة جانبية طويلة تكشف عن ساقها، معلقة: "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "الفستان مكشوف أوي، ومينفعش وإحنا داخلين على رمضان"، و" دي الجزء التاني من الناس العزاز"، و"فهلا الدنيا مليانة بناس مزيفة ومنافقة".

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يشار إلى أن الفنانة نوال الزغبي، أعلنت منذ عدة أسابيع عن انفصالها رسميا، في تصريحات تلفزيونية.