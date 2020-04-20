الفنانة السعودية ريم عبدالله عن أسوأ صفات الرجال: أكره الشخص البخيل

"لا أستطع تحديد أن يكون الأمر معلنًا للعامة أم سيكون على مستوى العائلة، خليه ييجي وبعدين وقتها أفكر ما أدري شو يصير أتكلم ولا ما أتكلم ما أقدر أوعد".. هكذا وضحت الفنانة السعودية ريم عبدالله، رأيها في الارتباط مرة أخرى، معلنة أنها لا تمانع به، وذلك خلال تصريحاتها التلفزيونية، ببرنامج "كاربول كاريوكي".

وأضافت الفنانة السعودية، خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية، أن هناك صفة تكرهها في الرجل، وهي البخل، متابعًة: "أكره البخيل في كل شيء حتى في مشاعره".

وأضافت قائلًة: "لغة العيون هي أقوى لغة يمكن أن توصل بها ما تريد لأي شخص، وفي أشياء ممكن ما أحكيها بس بعيوني أقدر أوصل المعنى أو رد الفعل".

من هي ريم عبدالله؟

ريم عبدالله، فنانة سعودية، ولدت في 20 فبراير عام 1987، وتبلغ من العمر 33 عاما، اسمها الحقيقي نورة العتيبين، ولدت في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بدأت مسيرتها الفنية بظهور بسيط في مسلسل "طاش ما طاش"، في موسمه الخامس عشر.