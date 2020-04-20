فيديو.. رضوى الشربيني تسخر من فترة كورونا بتقليد سهير البابلي

أصبح تطبيق تيك توك هو متنفس معظم الفنانين والاعلاميين للقضاء على فترات الوجود في البيت لوقت طويل، وأنشأت الإعلامية رضوى الشربيني حساب خاصة بها تنشر عليه مقاطع ساخرة بمفردها ومع بناتها بشكل دوري.
أحدث تلك المقاطع هو تقليدها للفنانة سهير البابلي لتسخر من الفترة الحالية لفيروس كورونا المستجد والذي يفرض على الجميع حظر تجول.
وقالت رضوى الشربيني في الفيديو، "سنة 80 قالولنا هنطلع من عنق الزجاجة، احنا مرضيناش".
وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعلياقت، والتي كان من بينها، "عسولة اوي بجد"، و"ايه القمر ده"، و"مهضومة كتير".
وتشارك رضوى مع جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.
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