الامارات | إيطاليون يفعلون الخير بطريقة مبتكرة في ظل كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم كونها إحدى أكثر الدول تضررا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجد سكان إيطاليا طريقة رائعة لمواصلة فعل الخير فيما يبقيهم الفيروس في المنزل. فقد بدأ عدد متنامي من السكان في المدن الإيطالية تعليق سلال صغيرة من المكرونة والبسكويت وغيرها من البضائع من نوافذ منازلهم.

وهذه بادرة طيبة يمكن رؤيتها على نطاق واسع في الجنوب الأكثر فقرا في نابولي، على سبيل المثال. كما أن الأشخاص يعلقون السلال لمساعدة هؤلاء المحتاجين في ميلانو في إقليم بلومباردي المتضرر بشدة.

وفي وسط روما، لصق الأطفال ورقة ملونة على سلة متدلية من الطابق الثاني مكتوب عليها "إذا أحتجت شيئا... أخدم نفسك". وتشهد إيطاليا إغلاقا صارما منذ العاشر من مارس الماضي ولا يسمح للإيطاليين بمغادرة المنزل سوى لأسباب خاصة مثل شراء الطعام أو الذهاب إلى الطبيب أو إذا لم يمكن باستطاعتهم العمل من المنزل.

ونظرا لغلق الكثير من المتاجر والمصانع، خسر الملايين من الأشخاص مصادر دخلهم الرئيسية ويُخشى من أن الكثير من المشردين وغيرهم من محدودي الدخل سوف يعانون على وجه خاص. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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