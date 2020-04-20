عبير فؤاد تعلن توقّعات الأبراج وحظّك اليوم 20 نيسان 2020

أعلنت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 20-4-2020، والتي جاءت كالتالي: برج العقرب ، على الصعيد المهني ،قد تتعثر فى تنفيذ أولى خطوات مشروعك خلال الفترة المقبلة، نتيجة مرورك بضائقة مالية.الصعيد العاطفي ،اتبع اسلوب الصراحة والوضوح مع الشريك، حتى تتجنب الظنون التى تتسبب فى إشعال الخلافات بينكما.

الصعيد الصحى

قد تعانى من تساقط الشعر خلال هذه الفترة نتيجة تناولك لأطعمة غذائية تفتقر للعناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك للنمو.

برج الدلو

الصعيد المهنى

لا تخسر حياتك الشخصية حاول ألا تضغط على نفسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبى على حياتك الشخصية.

الصعيد العاطفى

قد تعيش حالة من الاستقرار والتفاهم مع الحبيب لكن ذلك لا يدوم طويلًا بسبب تقلباتك المزاجية المستمرة.

الصعيد الصحى

قد تصاب بنزلات البرد خلال هذه الفترة نتيجة تقلبات الطقس وإهمالك لصحتك، لذلك حاول أن تهتم بنفسك أكثر .

برج الجوزاء

الصعيد المهنى

قد يشتكى أحد رؤسائك بالعمل من ضعف أدائك المهنى خلال هذه الفترة نتيجة عدم تركيزك وانشغالك بأمور أخرى.

الصعيد العاطفى

حاول أن تشارك الحبيب اهتمامه وهواياته المفضلة حتى يشعر بوجودك بجانبه وتقوى علاقتكم خلال الفترة القادمة.

الصعيد الصحى

قد تشعر بالخمول والكسل نتيجة عدم حصولك على قسط كافى من النوم، لذلك حاول أن تسترخى بعض الوقت.

برج الجدى

الصعيد المهنى

تحديد المهام من الأشياء التي تنجز العمل بسهولة عليك بها، فتأخرك سبب شعورك بعدم التقدير من الأخرين بالعمل، ما يؤثر على قدراتك الإنتاجية

الصعيد العاطفى

تحتاج إلى شخص قريب منك تتحدث معه في أمور مختلفة من حياتك، بعض المشكلات التي وقعت فيها مؤخرًا قد تؤثر على سلوكك وتنتابك العصبية والتوتر.

الصعيد الصحى

لا جدوى من حرمانك من الأكل طالما أنك تتناول الأطمة بشكل عشوائي وفى أي وقت، النظام الغذائي والأطعمة المفيدة هي الحل

برج الأسد

الصعيد المهنى

لديك قدرة على تكوين فريق عمل يمتلك التحديات والنجاح ليكون لهم مكانة كبيرة فى الحياة العملية، وهذا ما يجعل الكثير يتقرب ليتعلم منك فن الادارة

الصعيد العاطفى

أنت إنسان تمتلك خفة دم وحضور وثقافة تجعلك واضح بشدة في التجمعات التي تشارك فيها، البعض يحسدك فحاول الهدوء حين تكون وسط إناس لم تعرفهم.

الصعيد الصحى

بعض الآلام في المعدة نتيجة تناول أطعمة غير طازجة، احرس على تناول عصير الليمون بكثيرة ويفضل أن يكون دافئ

برج السرطان

الصعيد المهنى

الوقوع في الخطأ ليس معناه أنك غير قادر على عمل الإبداع بل يعطيك فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات، المهم ألا تضيع الفرصة منك أخرج منها بأقل خساير ورابح تجربة جديدة .

الصعيد العاطفى

حاول التحكم فى أعصابك، أنت في كثير من الأحيان تعطى فرصة كبيرة للأخرين أن يؤثرون عليلك ويوترونك، حاول أن تلتزم الهدوء وتفكر بحكمة في الأمر

الصعيد الصحى

أنت عاشق للرشاقة ومداوم على الرجيم مع الرياضة، لكن لا تفرض في عدم تناول الأطعمة فهذا يمكن أن تؤثر عليك سلبًا.

برج الحوت

الصعيد المهنى

أنت في حاجة لتنظيم وقتك خلال فترة العمل من المنزل ، لذلك حاول تخصيص وقت محدد لإنهاء مهمامك وفقا لظروفك الخاصة.

الصعيد العاطفى

حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بينك وبين شريك حياتك ، فأنت في حاجة للاقتراب منه بشكل أكثر من المعتاد.

الصعيد الصحى

اهتم بصحتك بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ، خاصة مع إحساسك الدائم بالصداع والدوخة.

برج الثور

الصعيد المهنى

انت في حاجة للحصول على راحة من عملك بسبب إحساسك بالإرهاق والإجهاد، هذه الفترة ستساعد على تجديد نشاطك.

الصعيد العاطفى

الغيرة الزائدة ستعكر صفو علاقتك بشريك حياتك، لذلك حاول أن تكون متوازنا حتى لا تخسره.

الصعيد الصحى

تعانى من ألالام المعدة بسبب اقبالك على وجبات غير صحية ، بالإضافة إلى قلة نشاطك ، أنت في حاجة لزيارة طبيبك.

برج الميزان

الصعيد المهنى

تجد صعوبة في تنفيذ أفكارك المتعلقة بالعمل بسبب ضغوط خارجية تفقدك تركيزك، لذلك حاول أن تفصل وتركز في عملك حتى لا يسبب ذلك تراجعا في أدائك.

الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية مستقرة بشكل كبير ، بفضل تفاهمك مع شريكك وقدرتك على احتوائه بالشكل المطلوب ، حاول ان تحافظ على هذه الحالة.

الصعيد الصحى

تعانى من ألام في الساق لا تتجاهلها ، لذلك حاول زيارة الطبيب لمنحك العلاج اللازم.

برج القوس

الصعيد المهنى

هناك العديد من المهام فى عملك التى عليك إنجازها بشكل سريع، كما لديك بعض الأفكار والمقترحات الجيدة التى ستقابل بدعم كبير من قبل رؤسائك

الصعيد العاطفى

علاقتك جيدة بالشريك ولكن عليك أن تظهر اهتمامك به حتى يشعر بحبك له تحديدا أنك خلال الفترة السابقة كنت تتجاهله بسبب ضغوط العمل

الصعيد الصحى

كن حذرا وانتبه لصحتك بشكل جيد وحاول الاعتدال فى تناول الطعام لأن الإفراط فى تناوله سيؤدى فى النهاية لزيادة وزنك، ومن الممكن أن تكون اليوم فى مزاج جيد فحاول أخذ قسط من الراحة والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع عائلتك أو أحد الأصدقاء المقربين

برج العذراء

الصعيد المهنى

ستواجه بعض العقبات فى حياتك المهنية وستتمكن الخروج منها كما لم تكن موجودة، وكل ما عليك التحلى بالصبر حتى تتمكن من الخروج منها

الصعيد العاطفى

علاقتك جيدة بالشريك بشكل كبير وهناك تفاهم كبير متبادل بينكما فمن الممكن اليوم أن تجد حلول للمشاكل التى كنت تواجها معه

الصعيد الصحى

يجب أن تحافظ على صحتك بشكل أفضل، وقد تشعر ببعض المتاعب الجسدية والتى من الممكن أن تتمثل فى آلام العظام والمفاصل

برج الحمل

الصعيد المهنى

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سوف تتلقى الكثير من الدعم من قبل رؤسائك فى العمل وقد يؤدى ذلك إلى وضع الكثير من المسؤوليات عليك خلال الفترة القادمة، فحاول تفادى المشاكل مع زملائك خلال الفترة القادمة

الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية مستقرة بشكل كبير فحاول الاعتناء بشريك حياتك وتجنب افتعال المشاكل معه ومن الممكن قضاء وقت ممتع سويا

الصعيد الصحى

تعديل نظامك الغذائى هو الطريقة الوحيدة لتحسين صحتك، فكن حذرا لأنك عرضة لإرتفاع ضغط الدم نتيجة لضغوطات العمل.على الصعيد المهني والاجتماعي والعاطفي

عبير فؤاد تعلن توقّعات الأبراج وحظّك اليوم 20 نيسان 2020

أعلنت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 20-4-2020، والتي جاءت كالتالي:

برج العقرب

الصعيد المهنى

قد تتعثر فى تنفيذ أولى خطوات مشروعك خلال الفترة المقبلة، نتيجة مرورك بضائقة مالية.

الصعيد العاطفى

اتبع اسلوب الصراحة والوضوح مع الشريك، حتى تتجنب الظنون التى تتسبب فى إشعال الخلافات بينكما.

الصعيد الصحى

قد تعانى من تساقط الشعر خلال هذه الفترة نتيجة تناولك لأطعمة غذائية تفتقر للعناصر الغذائية التى يحتاجها شعرك للنمو.

برج الدلو

الصعيد المهنى

لا تخسر حياتك الشخصية حاول ألا تضغط على نفسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبى على حياتك الشخصية.

الصعيد العاطفى

قد تعيش حالة من الاستقرار والتفاهم مع الحبيب لكن ذلك لا يدوم طويلًا بسبب تقلباتك المزاجية المستمرة.

الصعيد الصحى

قد تصاب بنزلات البرد خلال هذه الفترة نتيجة تقلبات الطقس وإهمالك لصحتك، لذلك حاول أن تهتم بنفسك أكثر .

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برج الجوزاء

الصعيد المهنى

قد يشتكى أحد رؤسائك بالعمل من ضعف أدائك المهنى خلال هذه الفترة نتيجة عدم تركيزك وانشغالك بأمور أخرى.

الصعيد العاطفى

حاول أن تشارك الحبيب اهتمامه وهواياته المفضلة حتى يشعر بوجودك بجانبه وتقوى علاقتكم خلال الفترة القادمة.

الصعيد الصحى

قد تشعر بالخمول والكسل نتيجة عدم حصولك على قسط كافى من النوم، لذلك حاول أن تسترخى بعض الوقت.

برج الجدى

الصعيد المهنى

تحديد المهام من الأشياء التي تنجز العمل بسهولة عليك بها، فتأخرك سبب شعورك بعدم التقدير من الأخرين بالعمل، ما يؤثر على قدراتك الإنتاجية

الصعيد العاطفى

تحتاج إلى شخص قريب منك تتحدث معه في أمور مختلفة من حياتك، بعض المشكلات التي وقعت فيها مؤخرًا قد تؤثر على سلوكك وتنتابك العصبية والتوتر.

الصعيد الصحى

لا جدوى من حرمانك من الأكل طالما أنك تتناول الأطمة بشكل عشوائي وفى أي وقت، النظام الغذائي والأطعمة المفيدة هي الحل

برج الأسد

الصعيد المهنى

لديك قدرة على تكوين فريق عمل يمتلك التحديات والنجاح ليكون لهم مكانة كبيرة فى الحياة العملية، وهذا ما يجعل الكثير يتقرب ليتعلم منك فن الادارة

الصعيد العاطفى

أنت إنسان تمتلك خفة دم وحضور وثقافة تجعلك واضح بشدة في التجمعات التي تشارك فيها، البعض يحسدك فحاول الهدوء حين تكون وسط إناس لم تعرفهم.

الصعيد الصحى

بعض الآلام في المعدة نتيجة تناول أطعمة غير طازجة، احرس على تناول عصير الليمون بكثيرة ويفضل أن يكون دافئ

برج السرطان

الصعيد المهنى

الوقوع في الخطأ ليس معناه أنك غير قادر على عمل الإبداع بل يعطيك فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات، المهم ألا تضيع الفرصة منك أخرج منها بأقل خساير ورابح تجربة جديدة .

الصعيد العاطفى

حاول التحكم فى أعصابك، أنت في كثير من الأحيان تعطى فرصة كبيرة للأخرين أن يؤثرون عليلك ويوترونك، حاول أن تلتزم الهدوء وتفكر بحكمة في الأمر

الصعيد الصحى

أنت عاشق للرشاقة ومداوم على الرجيم مع الرياضة، لكن لا تفرض في عدم تناول الأطعمة فهذا يمكن أن تؤثر عليك سلبًا.

برج الحوت

الصعيد المهنى

أنت في حاجة لتنظيم وقتك خلال فترة العمل من المنزل ، لذلك حاول تخصيص وقت محدد لإنهاء مهمامك وفقا لظروفك الخاصة.

الصعيد العاطفى

حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بينك وبين شريك حياتك ، فأنت في حاجة للاقتراب منه بشكل أكثر من المعتاد.

الصعيد الصحى

اهتم بصحتك بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ، خاصة مع إحساسك الدائم بالصداع والدوخة.

برج الثور

الصعيد المهنى

انت في حاجة للحصول على راحة من عملك بسبب إحساسك بالإرهاق والإجهاد، هذه الفترة ستساعد على تجديد نشاطك.

الصعيد العاطفى

الغيرة الزائدة ستعكر صفو علاقتك بشريك حياتك، لذلك حاول أن تكون متوازنا حتى لا تخسره.

الصعيد الصحى

تعانى من ألالام المعدة بسبب اقبالك على وجبات غير صحية ، بالإضافة إلى قلة نشاطك ، أنت في حاجة لزيارة طبيبك.

برج الميزان

الصعيد المهنى

تجد صعوبة في تنفيذ أفكارك المتعلقة بالعمل بسبب ضغوط خارجية تفقدك تركيزك، لذلك حاول أن تفصل وتركز في عملك حتى لا يسبب ذلك تراجعا في أدائك.

الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية مستقرة بشكل كبير ، بفضل تفاهمك مع شريكك وقدرتك على احتوائه بالشكل المطلوب ، حاول ان تحافظ على هذه الحالة.

الصعيد الصحى

تعانى من ألام في الساق لا تتجاهلها ، لذلك حاول زيارة الطبيب لمنحك العلاج اللازم.

برج القوس

الصعيد المهنى

هناك العديد من المهام فى عملك التى عليك إنجازها بشكل سريع، كما لديك بعض الأفكار والمقترحات الجيدة التى ستقابل بدعم كبير من قبل رؤسائك

الصعيد العاطفى

علاقتك جيدة بالشريك ولكن عليك أن تظهر اهتمامك به حتى يشعر بحبك له تحديدا أنك خلال الفترة السابقة كنت تتجاهله بسبب ضغوط العمل

الصعيد الصحى

كن حذرا وانتبه لصحتك بشكل جيد وحاول الاعتدال فى تناول الطعام لأن الإفراط فى تناوله سيؤدى فى النهاية لزيادة وزنك، ومن الممكن أن تكون اليوم فى مزاج جيد فحاول أخذ قسط من الراحة والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع عائلتك أو أحد الأصدقاء المقربين

برج العذراء

الصعيد المهنى

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