عقب تسمية طفل بـ"عزل".. أزهري يوضح الحكم الشرعي: مكروه

رغبتهما في تسمية طفلهما بلفظ يوثق المرحلة الحالية، التي يعيشها جميع سكان العالم بسبب كورونا، دفع الزوجين الهنديين إطلاق اسم "عزل" على طفلهما، وسط تساؤلات عن الحكم الشرعي لذلك الأمر.

وبدوره، أوضح يسري عزام الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، ضوابط اختيار أسماء الأطفال، قائلا إنه يكره شرعا التسمية بتلك الكلمات.

واستشهد "عزام" خلال حديثه لـ"هن"، بقول الصحابي عمر بن الخطاب: "للابن على أبيه 3 حقوق، أن يختار له أما صالحة، وأن يحسن اسمه، وأن يعمله القرآن".

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"الإفتاء" توضح قواعد اختيار اسم الرضيع

وفي سياق متصل، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بعض الضوابط الشرعية لاختيار اسم المولود، بينها "ألا يكون فيه تعبيد لغير الله بمعنى الخضوع والتذلُّل، وألا يكون الِاسمُ مختَصًّا بأسماء الله تعالى، مثل (الله، ورحمن، والمهيمن)، وألا يكون في الاسم ما يدل على القبح أو الذم أو السب، مثل تسمية (مصيبة).

"عزل".. كوميديا كورونا في اسم طفل صغير

يشار إلى أن الزوجة الهندية اضطررت أن تلد طفلها في هذا التوقيت الصعب، لذا قررا توثيق هذا الحدث باسم غريب من نوعه هو lockdown، أي "عزل" باللغة العربية، توثيقا للظروف الغريبة التي ولد فيها.

وبحسب صحيف محلية هندية قالت الزوجة: "أطلقنا على ولدنا اسم lockdown، وبهذا الشكل لن ينسى أحد الظروف التي ولد فيها أبدا".‎