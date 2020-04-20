بالتزامن مع أعياد شم النسيم والربيع، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بريوش، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل بريوش 4 كوب دقيق 2 بيضة نصف كوب زبدة نصف كوب سكر 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر رشة ملح 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية للحشوة زبيب فانيليا Advertisements الوجه فانيليا بيض سكر طريقة عمل بريوش في العجانة تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض والفانيلا ثم يضاف الخميرة. يخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضاف بالتدريج. تخلط المكونات جيدا ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل على شكل كرات. تفرد بالعجان على شكل بيضاوي. تفرد العجينة وتحشى بالزبيب ثم تلف على شكل رول ثم تلف بشكل حلزوني. تدهن بصفار البيض المخلوط بالفانيلا ثم يرش عليه سكر خشن. تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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