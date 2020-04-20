إطلالات أنيقة لفترة "الحجر المنزلي" على طريقة ميغان ماركل

تتميّز ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، دوق ساسكس السابق، بأناقتها وإختيارها لأجمل الإطلالات بالمعاطف الراقية والفساتين الأنيقة والبدلات الكلاسيكية، حتى أنها باتت أيقونة للموضة ومصدر وحي للنساء حول العالم، ولذلك جمعنا لك العديد من إطلالاتها استوحيها خلال فترة الحجر المنزلي، وشاهدي صور أجمل الإطلالات الكاجول التي تألقت بها قبل وبعد أن أصبحت جزءاً من العائلة الملكية البريطانية.

إختاري الدينيم بأسلوب ميغان ماركل

في أول إطلالة علنية سوياً مع الأمير هاري، تألقت ميغان بقميص أبين من ماركة Misha Nonoo مع سروال دينيم ممزّق. وفي لوك دينيم آخر، خطفت ميغان الأنظار عام 2019 بفستان دينيم من ماركة J.Crew. أما خلال زيارتها جنوب أفريقيا في أواخر العام 2019، فقد إختارت جاكيت دينيم مع قميص أبيض.

في أستراليا، أطلّت ميغان بفستان كاجول من ماركة Reformation بنقشة المقلّم، نسّقت معه حذاء غلاديايتر.

وخلال الحجر لا غنى عن الملابس الرياضية، وإذا أردت أن تستوحيها من ميغان فإليك إطلالتها في نيويورك خلال حملها حيث إختارت بدلة رياضية باللون الأسود.

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ومن أرشيف ميغان قبل تحوّلها إلى دوقة عدد كبير من الإطلالات الكاجول التي تصلح لتستوحي منها وتتألقي بها في الحجر المنزلي بدورك، مثل الأوفيرول الأسود مع التي شيرت المقلّم باللونين الأبيض والأسود، أو الشورت الكحلي الذي نسّقته مع توب أحمر، وكذلك بالتنورة المكسّرة باللون الزهري التي تمنحك إطلالة أنيقة حتى عندما تكونين في المنزل.

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