ماذا يعني حلمك المزعج حول كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هل استيقظت يوما بعدما عشت كابوس أزمة كورونا في حلمك المزعج؟ الخبراء وجدوا أن نحو ثلثي البشر يعانون من أحلام مزعجة تتعلق بفيروس كورونا، الذي نشر حالة من الذعر وعطل الحياة في معظم دول العالم.

تيريزا تشيونغ، مؤلفة قاموس الأحلام "من الألف إلى الياء" تحاول شرح سبب هذه الظاهرة، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

لماذا تراودنا المزيد من الأحلام خلال هذه الأزمة؟

تقول تشيونغ "تواصل معي الكثير من الناس مؤخراً، ليبلغوني عن زيادة حادة في أحلامهم، حيث تؤدي اضطرابات النوم وفترات النوم الطويلة إلى زيادة في احتمالية الحصول على فترات أطول من حركة العين السريعة، وهي الفترة التي تحدث فيها معظم الأحلام".

ويعتقد البعض أن الأحلام هي ببساطة نتيجة ثانوية لوظائف الدماغ الأخرى، أو إشارات عشوائية من دماغك ناتجة عن المعلومات من حياتك خلال النهار، ومع ذلك، فإن النظرية الأكثر شيوعاً هي أن الأحلام لها أهمية نفسية قوية. ويشعر الأشخاص المحرومون من نوم حركة العين السريعة بالقلق وعدم الارتياح حتى يُسمح لهم بالحلم مرة أخرى.

باختصار، نحلم لأن ذلك مفيد لنا، وتعمل الأحلام كمعالج داخلي، وتساعد عقولنا على فهم حياتنا خلال اليقظة. ومع حدوث العديد من الأشياء الجديدة، فإن عقلنا الحالم لديه الكثير من المواد الجديدة التي يجب معالجتها.

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لماذا نتذكر المزيد من الأحلام؟

سواء كنا نتذكرها أم لا، فالجميع يحلمون، وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل معظمنا لايتذكر الأحلام، هو أن اللحظة التي نستيقظ فيها تركز على اليوم التالي، وفي الوقت الحالي ينام الكثيرون لفترة أطول، وهذا يعطي عقولنا فرصة لمنح الحلم أولوية عندما نستيقظ في الصباح.

لماذا أصبحت أحلامنا أكثر عاطفية؟

تقول تشيونغ "يخبرني البعض أنهم لأول مرة منذ سنوات يستيقظون من الحلم وهم يشعرون برغة في البكاء، هذا ليس مفاجئاً لأن الأحلام تعكس حالتنا العاطفية فالكثير منا يشعرون بالقلق الآن".

والأحلام المجهدة هي طريقة عقولنا في إطلاق مخاوفنا بطريقة آمنة وسهلة، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من الكوابيس، فهذا يشير إلى القلق الشديد.

وتضيف تشيونغ "نصيحتي هي إيقاف تشغيل الهاتف قبل بضع ساعات من النوم، أو قراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى موسيقاك المفضلة، للهروب من صور الفيروسات التي لا نهاية لها على الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي".

لا أستطيع تفسير أحلامي!

تبدو الأحلام صعبة الفهم لأنها تستخدم لغة الرموز، ولا يجب أن تؤخذ حرفياً وغالباً ما يتم اختيارها من شيء لفت انتباهك في اليقظة. والأشخاص في أحلامك يمثلون جميعاً أجزاء من شخصيتك. ولا يعني حلمك بشريك سابق أنه يجب عليك الرجوع إليه، إنه يقترح فقط أن عنصراً من هذه العلاقة قد يكون مفيدًا لك.

وإحدى الطرق للكشف عن معنى أحلامك هي عن طريق الارتباط، وما عليك سوى التعبير عن أول شيء تفكر فيه عند إعطاء صورة محفزة من حلمك. وحاول التعامل مع كل مشاعرك حول تلك الصورة.

تفسير بعض الأحلام المتكررة خلال أزمة كورونا:

موت شخص عزيز

هذه ليست هواجس، بل ترتبط بمعرفتنا أن فيروس كورونا يمثل تهديداً مميتاً، ويجعلنا ببساطة نخشى من فقدان أحبائنا. وتشير وفيات الأحلام إلى النهايات، ولكن مع كل نهاية هناك بداية جديدة، لذلك يمكن أن يشير هذا الحلم إلى نهاية طريقة حياتنا القديمة لأننا جميعاً نشعر أن حياتنا ماقبل الفيروس مختلفة تماماً عما ستكون بعده.

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وإذا كنت حزيناً في حلمك على شخص ما يزال على قيد الحياة، فربما يكون ذلك لأنك أهملت مسؤولياتك تجاه هذا الشخص، أم أن عقلك الحالم يستخدم موته كرمز لشيء يجب أن ينتهي.

الشعور بالاختناق والحاجة إلى التنفس

من الواضح أن هذا تمثيل رمزي للخوف من الإصابة بالفيروس، ويمكن أن يشعر النائم أن الحلم واقعي، لدرجة أنه يستيقظ وهو يعاني من بعض الأعراض المرضية.

وبشكل عام، تتعلق أحلام الاختناق بمشاعرك فيما يتعلق بالانفصال والتعلق بشخص ما، وعلى هذا النحو، تشير إلى تجارب الطفولة. وغالباً ما تحدث هذه الأحلام في أوقات التغيير، مثل مغادرة المنزل أو الزواج أو في أوقات المرض والموت.

ويمكن لأحلام الاختناق أن تخبرنا أيضاً عن مخاوف من أن تطغى أو تسيطر علينا شخصية قوية، ومن المحتمل أن تكون شخصية عائلية. وفي الأحلام، يمكن أن يرتبط نقص الهواء بالتوتر أو الاختناق في علاقة أو موقف معين.

التعرض للمطاردة

هذا مرتبط بالخوف من التلوث، وعادة ما تتجلى الطريقة التي نستجيب بها للقلق في الحياة كحلم مطاردة. وقد تمثل أحلام المطاردة طريقتك في التعامل مع المخاوف أو الإجهاد. فبدلاً من مواجهة الموقف، تحاول أن تهرب وتتجنبه.

ومن ناحية أخرى، يمكن لمشاعرك الخاصة من الغضب والغيرة والخوف، وربما الحب أن تفترض أنك معرض للتهديد. ويمكن أن يشير الاختباء من الحيوانات أو الوقوع في شركها إلى أنك تشعر بالسيطرة أو التهديد من خلال دوافعك أو مشاعر الآخرين.

الكوارث الطبيعية

ترمز أحلام الكوارث إلى الشعور بأن حياتك خارجة عن السيطرة، وهكذا نشعر جميعاً الآن، ويمكن أن تكون الأحلام التي تنطوي على كوارث مثل الزلازل وثورات البراكين مفصلة للغاية ومكثفة ونابضة بالحياة. وهذه الأحلام هي تعبير عن مخاوفك الخفية المتعلقة بأحداث خارجة عن إرادتك مثل فيروس كورونا.

حوادث التحطم

الحلم بأي نوع من الحوادث يشير إلى الحاجة إلى توخي الحذر واليقظة، كما هو الحال في الأزمة الحالية، وعادة ما يثير حلم تحطم طائرة أو قطار مخاوف من انهيار مشروع أو عمل، أو عدم القدرة على دفع الفواتير. وفي الوقت نفسه، يمثل حلم حادث سيارة شعورك بالتوتر حول جهودك لتحقيق أهدافك.

السقوط والطيران

يمكن أن يشير ذلك إلى أنك تفقد نفسك في منطقة معينة من حياتك في اليقظة، وقد يرمز أيضاً إلى أنك تفتقر إلى الدعم من الآخرين.

عدم ارتداء الملابس في الأماكن العامة

أحد أكثر الأحلام شيوعاً هو أنك تجد نفسك عارياً أو بلا حذاء في مكان عام، ويفضل العديد من علماء النفس التفسير القائل بأن أحلام العري تبرز قلقك حول نفسك، والطريقة التي تظهر بها أمام الآخرين. وربما تشعر بالفشل أو الرفض إذا كشفت عن نفسك الحقيقية.

الشعور بالغرق

إذا حلمت بأنك تغرق، فهذا يعني تسمح للخوف أو القلق بشأن الفيروس بالسيطرة عليك.

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