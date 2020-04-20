6 فوائد مذهلة لتناول المياه على معدة خاوية.. كيف تشجع نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لصحتنا وسعادتنا؛ إذ يتألف 60٪ من جسم الإنسان من الماء، كما تتكون أعضاء الجسم الأكثر حيوية في أجسامنا من نسبة كبيرة من الماء؛ فعلى سبيل المثال يحتوي الدماغ على 70٪ ماء، والرئتين على 90٪، فيما يتألف الدم من أكثر من 80٪ من الماء.

وتتمثل أهمية الماء في الدم في ضمان تدفق وتوزيع البروتينات والجلوكوز والأيونات المعدنية والهرمونات والهيموجلوبين، مما يسهل نقل الأكسجين، كما يساعد الماء أيضا على تنظيم درجة حرارة أجسامنا، ونقل العناصر الغذائية عبر الخلايا، وترطيب الأغشية المخاطية، بالإضافة إلى تصريف فضلات الجسم.

وأشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الفوائد، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح، وتشمل هذه الفوائد:

إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يقوم المرء بشرب الماء على معدة خاوية فإن يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية على أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظاما غذائيا خاصا، علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

تعزيز نضارة البشرة

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوع على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

إليك طرق للتشجيع على شرب المياه

تقدم "فيتنس فيرست" مجموعة من الطرق، التي تشجعك على شرب الماء بكثرة، وبالتالي الوصول لحد الاستهلاك اليومي المطلوب.

وحول ذلك تقول بانين شاهين، اختصاصية التغذية لدى "فيتنس فيرست": "يخرج الماء من أجسامنا يوميا على شكل تعرّق وبول وهواء. وتسرب مثل هذه الأنواع من الإفرازات الشوارد، التي تلعب دورا مهما في تقلص العضلات والحفاظ على مستويات ترطيب الجسم وتنظيم درجة حموضة أجسامنا؛ لذا من أجل ضمان احتفاظ جسمنا بالكمية المطلوبة من الماء من الضروري شرب لترين يوميا".

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وفيما يلي تستعرض اختصاصية التغذية في "فيتنس فيرست: مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة حول كيفية الحفاظ على رطوبة وصحة الجسم:

أضف نكهة إلى الماء

يمكنك إضافة نكهات إلى الماء، الذي تشربه كالفواكه والخضروات الطازجة؛ إذ تعتبر الحمضيات مثل الليمون والزيزفون والبرتقال من أكثر نكهات الفواكه المُضافة، بالإضافة إلى الخيار والنعناع الطازج كنكهة منعشة خصوصا في فصل الصيف، أما كتحلية فيمكن خفق التوت أو البطيخ أو إضافة شرائح الفراولة.

أبقٍ زجاجة ماء بجانبك

قد نغفل عن شرب الماء عندما نكون مشغولين في العمل خلال اليوم. إن وضع إبريق زجاج على مكتبك أو حمل زجاجة ماء سعة 500 مل في حقيبتك أثناء السفر هي طريقة رائعة لتذكيرك بشرب الكمية المطلوبة من الماء يوميا.

استبدل المشروبات الغازية بالمياه الفوارة أو المعدنية

ينبغي استبدال المشروبات الغازية بالمياه المنعشة أو المعدنية؛ فمن المعروف أن المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف، الذي يتحول إلى رواسب دهنية في الكبد، مما يسبب آثارا ضارة على الصحة بشكل عام.

ويمكن أن يقلل اختيار أسلوب حياة بسيط يقوم على شرب الماء عوضا عن المشروبات الغازية السكرية من فرص الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى المساعدة على فقدان الوزن.

تناول أطعمة غنية بالماء

إن إضافة الفواكه والخضروات الغنية بالماء إلى نظامك الغذائي اليومي هي طريقة فعالة لضمان الاستهلاك اليومي الموصى به.

ومن بين هذه الخيارات هي: الخيار (96٪ ماء) والكوسا (95٪ ماء) والبطيخ (92٪ ماء) والجريب فروت (91٪ ماء) .

ابدأ يومك بتناول كوب من شاي الأعشاب

يمكنك التمتع بالشاي دافئا أو باردا؛ حيث تتوفر نكهات لذيذة عدة كالأزهار والتوابل والشاي الحلو.

يحتوي شاي الأعشاب على نسب عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وتمنع الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

توقّف لأخذ رشفة

ننتقل خلال يومنا من نشاط إلى آخر، استغل هذه الفرصة لتناول بضع رشفات سريعة من الماء.

هناك بعض العادات الروتينية، التي نقوم بها يوميا مثل الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة أو العمل، وتناول وجبة الإفطار، ومغادرة المنزل، وأخذ استراحة سريعة لتناول وجبة خفيفة، والتوجه لحضور اجتماع وغيرها.

احرص على شرب الماء بين كل هذه الأنشطة وسوف تصل إلى هدفك من الاستهلاك اليومي المطلوب من الماء في أي وقت من الأوقات.