الامارات | كوريون جنوبيون يعودون للعمل ويزدحمون في الحدائق والمراكز التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريون جنوبيون يعودون للعمل ويزدحمون في الحدائق والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ كوريون جنوبيون في العودة للعمل والازدحام في المراكز التجارية والحدائق وملاعب الجولف وبعض المطاعم بعد أن خففت كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي مع استمرار اتجاه حالات فيروس كورونا نحو التراجع.

وأنهى عدد متزايد من الشركات، سياسة العمل من المنازل أو تخفيفها في الأسابيع الأخيرة على الرغم من استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة.

وامتلأت الحدائق والجبال وملاعب الجولف بالزائرين في مطلع الأسبوع في حين بدأت المراكز التجارية والمطاعم في العودة ببطء لطبيعتها.

ويرسم استمرار تعافي كوريا الجنوبية من أول تفش ضخم لفيروس كورونا خارج الصين صورة متناقضة مع ما يحدث في دول كثيرة أخرى ما زالت عواصمها مغلقة وتطبق أوامر شاملة للبقاء في المنازل.

وقال كيم تاي-هيونج وهو مهندس محطات كهرباء يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في سول " إنني عضو في نادي محلي لكرة القدم وخرجنا للعب يوم السبت لأول مرة منذ شهرين. " كنا نضع كمامات أثناء اللعب ،مازلنا نشعر بقلق من فيروس كورونا ولكن الطقس كان بديعا وشعرت بانتعاش كبير".

ومددت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي 16 يوما أخرى يوم الأحد ولكنها منحت بعض التخفيف للمنشآت الدينية والرياضية التي فرضت عليها سابقا قيودا صارمة.

ويهدف هذا القرار إلى إعادة فتح رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل حذر مع استمرار تأرجح عدد حالات الإصابة اليومية بكورنا عند مستوى 20 حالة أو أقل معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 13 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين بعد يوم من تسجيل ثماني حالات فقط والتي مثلت أول زيادة يومية تتألف من رقم واحد منذ تسجيل 909 حالات إصابة في ذروة انتشار المرض.