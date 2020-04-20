الامارات | المختبر الصيني المتهم بتخليق "كورونا": تضليل بلا أدلة

شكرا لقرائتكم خبر عن المختبر الصيني المتهم بتخليق "كورونا": تضليل بلا أدلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض رئيس معهد علم الفيروسات بمدينة ووهان الصينية اتهامات أميركية بأن فيروس كورونا قد نشأ داخل مختبره.

وقال يوان تشى مينج فى مقابلة مع التليفزيون الحكومي، نشرت نصها باللغة الانجليزية وسائل الاعلام الصينية اليوم الأحد: "لا يمكن أن يكون هذا الفيروس نشأ لدينا بأي حال". وأضاف: "نعلم بوضوح نوع أبحاث الفيروسات التي تتم في المعهد وكيف يتعامل المعهد مع الفيروسات والعينات".

ولم يصب أي من موظفي المختبر بالفيروس، بحسب يوان تشي مينج، الذي قال إنه يتفهم لماذا تسرع الناس باستنتاجات بشأن معهده في ووهان، المدينة التي ظهر فيها الوباء أولا.

وأضاف: "ولكن هذا أمر سيئ عندما يحاول البعض تضليل الناس عن عمد ... أعلم أنه مستحيل ... الأمر كله يعتمد على التكهن".

كما اعترض مدير المختبر على الأطروحة التي رفضها الخبراء بالفعل، بأن الفيروس ربما يكون قد تم تخليقه أصلا في المختبر. وأكد: "لا يوجد دليل يثبت أن الفيروس اصطناعي".

وعندما سُئلت عن هذه النظرية خلال مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأميركية، قللت ديبورا بيركس، عضوة فريق العمل المعني بفيروس كورونا التابع للرئيس الأميركى دونالد ترامب، من شأن هذه الاحتمالية.

وقالت بيركس: "ليس لدي أي دليل على أنه كان حادثا مخبريا"، مشددة على أن أصول الفيروس لا يزال يحيط بها الغموض . وقالت: "ما زلنا بعيدين عن اكتشاف ذلك .. نحن نعرف أنه نشأ في الصين، و لا نعرف كيف وأين".