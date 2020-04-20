لقاء ملكي يجمع أكثر ملكات العالم أناقة

أُقيم في قلعة Windsor في بريطانيا، حدث ملكي حمل اسم Order of the Garter Service وقد حضر الحدث أهم الشخصيات بما فيهم أكثر ملكات العالم أناقة، اللواتي اخترن لهذه المناسبة اطلالات مميزة اتسمت بالفخامة والأناقة، واللافت للنظر أنّ جميعهنّ اعتمدن درجات الباستيل الهادئة، وبهذا بدت الاطلالات ربيعية ومفعمة بالأنوثة، وإليكِ التفاصيل.

كيت ميدلتون في معطف صيفي باللون الأبيض:

دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” Kate Middleton مثل العادة، بدت غاية في الأناقة وقد تألقت في معطف صيفي باللون الأبيض، أطرافه مزينة باللون الأسود بطريقة ناعمة، قصة ياقته مستوحاة من الستينيات، وله صف من الأزرار، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش فاخرة، وحذاءً بكعب عالٍ، وقبعة أنيقة باللون الأسود، وطبعًا زنيت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة.

الملكة ليتيسيا في فستان ميدي باللونين الأسود والأبيض:



تألقت الملكة ليتيسيا Letizia باطلالة راقية وعصرية في الوقت ذاته، حيث إنها اختارت فستان ميدي باللون الأبيض، تصميمه أنيق مع ياقة عالية وأكمام طويلة منفوخة. وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش صغيرة، وأكملت اللوك باكسسوار شعر له طبقة من الشبك الأسود غطت وجهها.

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الملكة ماكسيما أنيقة باللون الزهري:

أما ملكة هولندا “ماكسيما” Maxima فقد تألقت باطلالة أنثوية ناعمة، اختارت فيها فستانًا باللون الزهري الفاتح، له ما يشبه الكاب cape وخصره مزين بحزام عريض من اللون نفسه، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون البيج، وأكملت اللوك ببعض المجوهرات الماسية.

اطلالات رائعة تألقت بها الملكات والأميرات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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