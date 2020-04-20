القاهرة - لايف ستايل
لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن قررت معظم الشركات سياسات العمل عن بعد بنسبة 100٪ للعمال غير الضروري تواجدهم في المكتب . لهذا باشر الجميع بالعمل من المنزل ومع هذا هناك وقت متبقي طويلاً في اليوم قد تشعر به الموظفات بالملل. فمذا بالنسة لربات المنزل وللطالبات وما يشعرن به من ملل وتعب نفسي ؟
من هنا قامت مجموعة من أبرز المدونات بتطبيق مكياج وإطلالات مميّزة على الإنستقرام خلال فترة تواجدهن الحالي في الحجرالمنزلي سنعرضها عليك .
نترك الأمر للمؤثرات المفضلات لديك في عالم الجمال لجعل الحجر الصحي والنزول الاجتماعي مكاناً مسلياً.
تذكرنا أحدث صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه فرصة رائعة للعب مع لوحاتنا وفرشنا وأدوات الشعر لتجربة مظاهر الجمال الجديدة أو لاختبار بعض المستحضرات. وتأخذين دروسهم التوجيه الذي نحتاج إلى ممارسته حتى نتمكن من إتقان الهواية المفضلة بتطبيق المكياج.
مكياج سموكي زهري وبنفسيجي
سفانا سيلفر savannah sylver
مكياج أزرق فاتح مع أيلاينر
راي بويسي Raye Boyce
مكياج برونزي جذّاب
Tiarra-Monet
مكياج نيود رائع
تيارا واكر teaira walker
في بعض الأحيان يمكن أن يحقق وضع بعض أقنعة العناية بالبشرة ووضع المكياج على الوجه مع استلقاؤك على الأريكة شعورًا مريحاً يبعدك عن الضغوط التي نعاني منها.
تحققي من هذه الإطلالات التي أتقنتها مدونات الجمال على انستقرام واستفيدي من فترة الحجر الصحي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بلوجرز انستغرام أبدعن بالمكياج خلال الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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