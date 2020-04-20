صيحات الموضة الجريئة على طريقة دانييلا رحمة

من المعروف عن دانييلا رحمة أنها تعشق الإطلالات ذات الطابع الشبابي العصري، وفي جميع المناسبات الرسمية منها والكاجوال تكون ميّالة لاختيار التصاميم المواكبة للموضة وتنسقها بأسلوبها الخاص، وفي حال كنت تعشقين الإطلالات العصرية ننصحك بأن تستوحي بعض الأفكار المميزة من دانييلا رحمة في أحدث التنسيقات التي اعتمدتها ورصدناها لها مؤخراً.

لوك ذو طابع رياضي نسقته دانييلا رحمة:

الأزياء اليومية ذات الطابع الرياضي من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وهنا شاهدنا دانييلا رحمة وقد نسقت لوكْ شبابيًا عصريًا اختارت فيها بنطلون خصر عالٍ مع جاكيت بومبر باللون الأسود مصنوعين من القماش المقاوم للماء، ومزينين بالسحابات المعدنية. وقد اعتمدت معهما توب قصيرة وحذاءً مطاطيًا كعب عال باللونين الأسود والأبيض.



تنسيق عصري مستوحى من الستينات اعتمدته دانييلا رحمة:

العودة إلى الحقب الزمنية الماضية في الموضة من أبرز الصيحات، وهنا شاهدنا دانييلا رحمة، وقد نسقت لوكْ مستوحى من حقبة الستينات، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا أسود نسقت من فوقه جاكيت أبيض مزينًا بياقة وأكمام من الفرو، وله جيوب كبيرة على الجوانب، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد عصرية وحذاء كاحل كعب عال باللون الأبيض.



إطلالة صباحية مواكبة للموضة نسقتها دانييلا رحمة:

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اللون البرتقالي من صيحات الموضة الرائجة لموسم ربيع 2020، وهنا شاهدنا دانييلا رحمة، وقد اختارته على توب مصنوع من قماش مطاطي بقصة الياقة العالية، وكانت قد نسقت معها بنطلونًا أسود خصر عال وحقيبة كتف متوسطة الحجم من الجلد الأبيض، حملتها بطريقة الـ cross body.



دانييلا رحمة في لوك شبابي كاجوال:

اعتمدت دانييلا رحمة لوكْ شبابيًا كاجوال، وقد اختارت فيه بنطلونًا قماشيًا باللون الأبيض السكري مزينًا من الجوانب بشريط أصفر، وكانت قد نسقت معه توي سوداء مفتوحة عند الخصر بتصميم عصري، وأكملت اللوك بحذاء ذي طابع عسكري مزين بالأربطة وحقيبة ظهر باللون البرتقالي وقبعة سوداء.

إطلالات مواكبة للموضة رصدناها لـ دانييلا رحمة في الفترة الماضية، نسقتها بأسلوب شبابي عصري، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة.

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