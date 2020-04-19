الامارات | مدينة ايطالية في الحجر بسبب جنازة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة ايطالية في الحجر بسبب جنازة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مدينة سافيانو الايطالية كاملة في الحجر الصحي، بعد إصرار سكانها التجمع للمشاركة في جنازة رئيس بلديتها، الذي توفي مصابا بفيروس "كورونا" وفق ما اعلنت السلطات.

وقال فينشنزو دي لوكا حاكم منطقة كامبانيا في جنوب ايطاليا إن "وضع مدينة سافيانو في الحجر كان قرارا لا بد منه لتجنب نشوء بؤرة انتشار وحماية صحة مواطني سافيانو والمدن المجاورة".

وبثت وسائل الاعلام الايطالية أمس، مشاهد للجنازة في سافيانو التي يبلغ عدد سكانها 15 الف نسمة وتجاور نابولي وفيسوفا، وذلك لمواكبة نعش كارمين سوميسي، الطبيب ورئيس بلدية المدينة.

ورغم ان التجمعات محظورة تماما في البلاد، قوبل مشيعو رئيس البلدية بالتصفيق واطلاق البالونات على مرأى من عناصر الامن الذين لم يتدخلوا كبادرة " احترام حيال طبيب كبير وعائلته".

وقبل بضعة اسابيع، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا اظهر دي لوكا ومسؤولين آخرين يعبرون عن استيائهم من سلوك بعض الايطاليين خلال فترة الاغلاق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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