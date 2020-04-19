تقرير يرصد ثلاثة أبراج فلكية تستطيع إنهاء علاقاتها العاطفية بمكالمة فيديو

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات مكالمات الفيديو إحدى وسائل الاتصال الأساسية بين الأشخاص، خلال هذه الفترة من العزل المنزلى ، وإغلاق أماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كوورنا المستجد، ومن ناحية أخرى تساعد تطبيقات مكالمات فيديو فى مشاهدة تعبيرات وجه الشخص الأخر والتفاعل معه خلال الحديث، ولذلك قد تنشىء أو تنتهى علاقة عاطفية، وقد يستطيع بعض الأشخاص إنهاء علاقاتهم من خلال مكالمة فيديو، وهؤلاء ينتمون لأبراج فلكية، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الحمل ..هيعلن قرار الانفصال من غير تفكير

يعرف برج الحمل تهوره اندفاعه فى قراراته الخاصة، لذلك إذا شعر بالملل أو ضياع وقته فى علاقة غير مجدية، فإنه يقرر الإنسحاب فوراً، والمضى قدماً ونسيان الماضى، على عكس الأبراج الأخرى مثل السرطان أو الميزان ، التى تفضل أن تناقش الطرف الآخر قبل اتخاذ أى قرار نهائى، كما يتميز الحمل بالصراحة والقدرة على المواجهة، التى تدفعه فى إعلانه قراره بالانفصال مباشرة خلال مكالمة فيديو دون تفكير .

برج القوس ..هيعلن الانفصال بكلام لاذع ويقفل على طول

يعرف برج القوس بأنه من الأبراج التى تميل للاستقلال، مثل برج الحمل، لذلك من الصعب أن يظلوا فى علاقة عاطفية تقيد حريتهم، كما إنه من الأبراج التى تفضل إعلان قرارتها وجهاً لوجه وليس عن طريق الرسائل النصية، كما إنه يقدر الصراحة، حتى وإن كانت لاذعة ومريرة على مسامع الطرف الأخر، لذلك فإنه يقرر الانفصال عن الحبيب مباشرة عبر إحدى تطبيقات مكالمات الفيديو، ثم يقرر إغلاق التطبيق مباشرة.

برج الجدي ..هيعلن قرار الانفصال بشكل مهذب

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يبحث الجدي دائماً عن الحبيب المثالى، لذلك إذا اكتشف أنه أساء اختيار شريك الحياة، فإنه يفكر فى طريقة مهذبة لإعلان انفصاله عن الحبيب وجهاً لوجه، دون اللجوء للرسائل النصية.

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