تخلص من ملل "كورونا" واتبع نصائح الأبراج لقضاء "عزل ممتع"

عادّة، لا يستطيع الأشخاص المصابون بالإكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد؛ إذ إن الإكتئاب يسبّب لهم شعورًا بانعدام أية رغبة في الحياة. وهنالك العديد من العوامل المسبّبة للإكتئاب، من بينها العوامل البيئية الناتجة عن أوضاع وظروف في الحياة، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي، التي من الصعب مواجهتها والتعايش معها.

وقد يعتقد البعض، أن لا حيلة في مواجهة الإكتئاب فيسقطون فريسة للإحباط واليأس. ولكن في الحقيقة، هناك عدّة طرق من شأنها أن تقضي على الاكتئاب. وفي هذا الإطار، "سيدتي.نت" يطلعك على بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد في خوض معركتك الخاصة في التخلّص من الاكتئاب نهائيًا وفق البرج الذي تنتمي إليه:

كيف يتخلص كل برج من الاكتئاب في زمن الكورونا

برج الحمل:

إستمع للموسيقى الهادئة؛ فهي تقلل من التوتر وتمكنك من التفكير بشكل أفضل، كما تساعدك في الاسترخاء والنوم وهذا ما تحتاجه في فترات الشعور بالخنقة والضيق. الموسيقى لها قدرة هائلة في التوغل إلى أعماق النفس البشرية وتغيير حالة المزاج من الأسوء الى الأفضل.

برج الثور:

ننصحك باقتناء حيوان أليف؛ إذ سيقلل من الضغط والتوتر ويحسن من الحالة المزاجية. فالحيوانات الأليفة لها مشاعر ولها احتياجات، وبالتالي سوف تشعر أن هناك كائنًا حيًا يشاركك احتياجاتك وحياتك اليومية، كما أنها مرحة تحب اللعب وهي قادرة علي تغيير المزاج.

برج الجوزاء:

حاول أن نختار شخصًا على درجة عالية من الفهم والإدراك، أو التحدّث باستمرار مع شخص مقرّب أو صديق والبحث عن حلول لكي تقاوم الاكتئاب وتتمكّن من التخلص منه نهائيًا. حيث أن قدرتنا على الكلام والحديث عن أفكارنا، هو وسيلة للإفصاح عن المشاعر ويسهم بقدر كبير في تخفيف ألآمنا وتخطيها.

برج السرطان:

عليك بالاتجاه إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحصول على وجبات منتظمة؛ لأن التغذية السليمة تؤثّر في مزاج الشخص وطاقته، وتحسّن من الحالة المزاجية، وهي من مضادات الاكتئاب الطبيعية. فتناول الطعام الصحي يساعد في التخلّص من الإكتئاب نهائيًا.

برج الأسد:

مارس التمارين الرياضية، حيث إن المشي والجري السريع والاستمتاع بالهواء الطلق لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة يوميًا يساعد في تحسين المزاج. يمكنك ايضًا تحديد جدول لأعمالك والتزم بإنهائها، كقيامك بنشاطات وهوايات تحبها كالتصوير أو الرسم أو الكتابة.

برج العذراء:

إبتعد عن الأفكار السلبية. فعلاج الاكتئاب يمكنك قطعه بمعركة ضد عقلك أنت، غير طريقة تفكيرك، لا تلجأ للتفسيرات السيئة بل استعمل المنطق، وانظر إلى الأشياء بمنظور جديد. ابتعد عن المحبطين، وحاول أن تتقرّب من الأشخاص الإيجابيين الذين ينظرون إلى الواقع بنظرة تفاؤل. تحدّ أفكارك السلبية لتتمكّن من التخلّص من الإكتئاب.

برج الميزان:

حدّد أهدافًا تساعدك في التخلّص من الإكتئاب نهائيًا. غالبًا عندما يصاب الشخص بالاكتئاب، فإنه يشعر أن عجلة الحياة قد توقفت، وأن إنجاز المهام بات من الأمور التي يصعب تحقيقها ولكن بإمكانك أن تخرج من هذه الدائرة، وأن تسعى إلى وضع مجموعة من الأهداف التي تقوم بتحقيقها على الوجه الكامل. وعند تخطيطك قم بوضع مجموعة من الأهداف البسيطة، ثم انتقل تدريجيًا إلى الأهداف الصعبة.

برج العقرب:

افعل شيئًا جديدًا، لأن أحد الأمور التي تسبّب الإكتئاب هو الحياة الروتينية، وعدم وجود أشياء جديدة يقوم الشخص بتجربتا. لذلك يمكنك أن تجرب بعض الأشياء الجديدة، مثلًا الاشتراك في بعض الأعمال التطوعية، أو تعلّم لغة جديدة، كل ذلك يعزّز من فرص إفراز الدوبامين الذي يساعد في تحسين مزاجك وشعورك بالسعادة. ومن المهم التحلّي بالصبر، لأن التخلّص من الإكتئاب يأخذ وقتًا.

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برج القوس:

عليك بممارسة رياضة اليوغا التي دائمًا ينصح بها الأطباء، فممارسة تمارين اليوغا تساعد في التخلًص من الإكتئاب، وتمارين التنفّس والتأمل كفيلة بأن تجعل حالتك أفضل. فقد أفادت دراسة علمية أن ممارسة تمارين اليوغا، يؤدي إلى إفراز مادة كيميائية تسمى الاندروفين وهي مادة مسؤولة عن تحسين المزاج والحالة العامة للإنسان.

برج الجدي:

غيّر نظام حياتك واذهب إلى النوم واستيقظ في نفس الموعد كل يوم، حاول ألا تغفو في منتصف اليوم، ابعد التلفاز والكمبيوتر عن غرفة نومك. فقلة النوم تجعل الشخص مكتئبًا إلى حد ما، لذلك لا بد للإنسان أن يحصل على قدر كافي من النوم لفترة تتراوح ما بين 6 إلي 8 ساعات يوميًا، وان يكون هناك مواعيد ثابتة على النوم.

برج الدلو:

ننصحك باستخدام جلسات التدليك، وبالتالي ستتمكّن من النوم بشكل أفضل وهذا ما أنت بحاجة إليه؛ لأنه سيساعدك في تخفيف حدّة التوتّر والقلق لديك. التدليك من أهم العوامل التي تساهم بشكل كبير في تقليل معدل ضغط الدم، ويخفّف من آلام الرأس (الصداع)، وتعتبر أهم مشكلة تواجه من يعاني من الإكتئاب هي الصداع.

برج الحوت:

حين تصاب بالاكتئاب، قد ترغب في التخلّص من المسؤوليات الملقاة على عاتقك، لا تستسلم لهذا الشعور ابدًا، استمر بالاختلاط بالآخرين ومارس مهامك اليومية المعتادة، افعل شيئًا جديدًا قم بعمل تطوعي، أو تعلّم لغة جديدة، أو جرّب شيئًا لم تجرّبه من قبل، تحمّل المسؤولية وتجنّب الانعزال.

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