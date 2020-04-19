بالخرائط.. أماكن توجه إليها عند ظهور أعراض كورونا بمحافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أوصت وزارة الصحة والسكان في مصر، بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى للحميات عند ظهور أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال الجاف وألم العضلات وغيرها. وفي الخريطة التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز مستشفيات الحميات بمحافظات مصر، والتي يجب التوجه إليها عند ظهور علامات فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

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