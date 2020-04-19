10 عادات خاطئة يجب تجنبها خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرتكب كثير من الصائمين في شهر رمضان بعض الأخطاء، سواء عند الإفطار أو وقت السحور دون أن يدركوا.

وتقدم الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، العادات الخاطئة التي يتبعها البعض في رمضان ويجب تجنبها:

- النوم بعد تناول الإفطار، لأنه يعتبر من العوامل التي تؤدي لزيادة الوزن، لذلك ينصح بتجنب النوم بعد الإفطار.

- الإكثار من تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، ولكن الأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات.

- تناول الأطعمة المقلية، كالفراخ والسمبوسك الغنية بكميات كبيرة من الدهون، وتحتوي أيضا على الكثير من السعرات الحرارية، مما يتسبب في زيادة الوزن.

- الإسراف في تناول الحلويات كالكنافة والقطايف والمعجنات والخشاف بشكل كبير بعد الإفطار، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة، لذلك يفضل التقليل من تناول الحلويات قدر الإمكان.

- إهمال ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، فالرياضة لا تقتصر أهميتها فقط على فقدان الوزن ولكنها مفيدة أيضا للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وتحسين الحالة النفسية وتقوية عضلات الجسم.

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- البدء أثناء الإفطار بتناول المشروبات الغازية أو الشاي والقهوة، ومن الأفضل تناول الماء أو اللبن أو حبات التمر لتهيئة المعدة قبل البدء في الإفطار.

- يؤدي تناول الماء البارد مباشرة عند الإفطار التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح بشرب الماء الفاتر.

- تجنب الإسراف في تناول العصائر الرمضانية بكميات كبيرة، لاحتوائها على السعرات الحرارية.

- شرب الماء بكميات كبيرة أثناء السحور اعتقادا بأنها تعوض عن العطش خلال النهار، ولكن يفضل تناول كميات كافية من الماء في الفترة بين الفطور والسحور.

- تناول الأطعمة المملحة أو المخللات يؤدي إلى تخلص الجسم من الماء، وبالتالي يسبب الشعور بالعطش في رمضان.

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