10 حيل بسيطة تساعدك على تنظيف منزلك في دقائق.. بأقل جهد وتكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مهمة تنظيف المنزل قد تبدو شاقة لربات البيوت، وتستغرق جهدًا ووقتًا طويلًا، لذا نقدم لكِ 10 حيل بسيطة تُسهل عليكِ عملية التنظيف، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. صودا الخبز والخل، يستخدم كل منهما في تسليك المرحاض أو الحوض المسدود.

2- مجفف الشعر "سشوار"، ويستخدم لإذابة الشمع والرسم به على الحوائط.

3- إضافة منظف الغسيل أو المنعم إلى خزان المرحاض لإطلاق رائحة حلوة.

4- إضافة صودا الخبز للصابون والماء للمساعدة في التخلص من بقايا الأطباق المتسخة.

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5- تنظيف الصنبور بشريحة من الليمون للمساعدة في التخلص من الجير.

6- يمكنك صنع محاليل التنظيف الخاصة بك، باستخدام الخل وزيت الزيتون.

7- يمكنك استخدام الخل التخلص من الصدأ.

8- الماء المغلي ومسحوق الغسيل يمكنك استخدامهم لتنظيف الحوض بكل سهولة.

9- معجون الأسنان يستخدم في التخلص من خدوش الأثاث الخشبي.

10- مكعبات الثلج تستخدم للتخلص من بقع الشمع واللبان الملتصقة بالملابس والأثاث.