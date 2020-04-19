تحذير وإرشادات مهمة من "الصحة المصرية والعالمية" قبل تناول الفسيخ والرنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الفسيخ والرنجة من طقوس الاحتفال بشم النسيم، والعادة السنوية التي يجتمع حول الأصدقاء والعائلة والأحباب.

وحذر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، من الإفراط في تناولهما، خاصة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، لذلك يفضل تناول كمية بسيطة وهي شريحة أو شريحتين على الأقل مع الحرص على النظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدا قبل التناول، والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة.

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وأكد استشاري التغذية لـ"الخليج 365"، أنه من الأفضل الابتعاد عن تناول الفسيخ والرنجة، نظرا لتجنب التعرض للميكروبات والفيروسات خاصة في ظل انتشار كورونا.

ووجّه "حماد" بعض النصائح الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة:

- عدم الافراط في تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة.

- اختيار الأنواع الجيدة للفسيخ من مصادر موثوق بها.

- اختيار أنواع الفسيخ التي تحتوي على القليل من الملح.

- تجنب شراء الفسيخ الفاسد وهو يكون على هيئة تآكل العينين أو ذات الأنسجة المتفتحة أو الخدوش أو أنسجة بارزة للخارج، لذلك يجب التأكد من تماسك السمكة.

- تجنب شراء الفسيخ ذات الرائحة النفاذة، حيث يعتقد البعض أن الفسيخ ذات الرائحة القوية دليل على جودته، ولكن على العكس الفسيخ الجيد لا يكون له رائحة نفاذة.

- إضافة عصير الليمون على الفسيخ والرنجة عند التناول للتقليل من الميكروبات الضارة.

- تناول الخضروات الورقية الطازجة كالبقدونس والجرجير والخس والفجل.

- تناول البصل الأخضر.

- غسل الفسيخ بالقليل من الخل للتقليل من نسبة الملوحة.

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- اختيار الرنجة أيضا من مصادر موثوق بها وعدم شرائها من البائعة الجائلين.

- اختيار أسماك الرنجة التي تحتوي على القليل من الملح.

- يمكن تعريض الرنجة للنار قليلا، للتقليل من الميكروبات.

"الصحة العالمية" تحذر:

وحذر أيضا الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح جبور أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى.

"الصحة المصرية: لا تتجاهلوا هذه الإرشادات:

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والإرشادات الوقائية للموطنين بالتزامن مع موسم شم النسيم، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين:

- عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، أن تكون من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

- لا بد أن تكون الأسماك لحومها متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، وقشورها لامعة ومتماسكة لا تُنتزع بسهولة، وعيونها بارزة تتميز باللمعان، وذات خياشيم حمراء تميل إلى اللون الوردي.

- الابتعاد عن شراء الأسماك منتفخة البطن أو التي تنبعث منها رائحة كريهة.

- التحذير من الإسراف في تناول الأسماك المملحة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتي قد تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

- الحذير من تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

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