كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - إنّ أكثر أدوات التجميل عرضة للغبار والأوساخ هي فرش المكياج، حتى صحّ وصفُها بمأوى البكتيريا والجراثيم ما يسبب مشاكل للبشرة عند استخدامها، لذا فإنّ تنظيفها وتعقيمها بشكل دوري للتخلّص من كلّ ما علق بها هو خطوة بغاية الأهمية.

إليكِ فيما يلي طريقة تنظيف فرش المكياج بالخل، بالإضافة إلى الطرق الأنسب لتجفيفها ونصائح للمحافظة على نظافتها.

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طريقة تنظيف فرش المكياج بالخل

تنظيف فرش المكياج



المكونات:

نصف ليتر ماء دافئ

كوب نصفه ماء دافئ ونصفه الآخر خل التفاح.



الطريقة:

صبي نصف ليتر الماء فوق الفرشات وحرّكي شُعيراتها ئبأصابعكِ بلطف وبطريقة دائرية.

انقعي الفرشاة بكوب الماء والخل التفاح.

أبقي الفرشاة داخل المزيج لما يراوح لساعة من الوقت.

اشطفيها جيداً بالماء الدافئ فالبارد.

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طريقة تجفيف فرش المكياج

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تنظيف فرش المكياج



بعد غسلها اجعلي الشعيرات للأسفل لتصفية الماء بشكل جيد.

ضعي فرش المكياج فوق منشفة في مكان مشمس واتركيها لتجف براحتها.

اذا اضررت لاستخدامها وكانت مبللة جففيها بمجفف الشعر لكن أبعديه بضع سنتيمترات عنها كي لا تحترق الشعيرات.

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نصائح للمحافظة على نظافة فرش المكياج

تنظيف فرش المكياج



كرري خطوات التنظيف مرة كل اسبوعين.

ضعي قليل من السبيرتو في بخاخ ورشي رشة خفيفة قليلاً على الفرش كل يومين لقتل البكتيريا

انفضي بقايا المكياج عن الفرش بعد اسخدامها بطرف اصبعك.

احفظيها في علبة مخصصة بعيدا عن الغبار.

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