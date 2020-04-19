فرح الهادي تشعل السوشيال ميديا بمكياجها أثناء الحجر المنزلي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - شاركت الفنانة فرح الهادي متابعيها، مؤخرًا، بعدة أفكار غريبة لمكياج الوجه أثناء وجودها في الحجر المنزلي، والذي استوحته من الأفلام وأساطير الكرتون ومشاهير الغرب، وأطلّت بعدة لوكات أثارت إعجاب جمهورها.. فإليكِ أبرزها:
مكياج شخصيات كرتونية
أطلّت الهادي مؤخرًا، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، في فيديو لمكياج شخصية الدمية المرعبة الشهيرة "أنابيل"، الذي حقق مشاهدة قياسية بسبب أحداثه المفزعة، وتجملت بلوك كرتوني آخر؛ مُزينةً عينيها كشخصية كرتونية، ولوّنت شفتيها وخديها باللون الزهري.
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مكياج ملوّن من وحي المشاهير
ظهرت بإطلالات ملونة على غرار النجمات العالميات، كانت الأولى مستوحاة من "nikkietuyoriasls"، حيث صبغت حاجبيها باللون الوردي، وتزيّنت بالألوان الأصفر والأخضر والفوشيا، واعتمدت إطلالة من "ليدي جاجا"؛ ملوِنةً وجهها باللون الأبيض، وتزيّنت بالأزرق والأصفر والفوشيا، أما الأخيرة فاستوحتها من "بيلي إيليش"، واستخدمت فيها شعرًا أزرق، مع مكياج كحلي مميز وغريب.
لوكات أكثر بساطة
اعتمدت فرح لوك من ماركة شانيل، مستخدمةً اللونين الزهري والأزرق، وتألقت بمكياج لها وزوجها عقيل الرئيسي؛ يُظهرهما بشكل مُسن، واختارت لوك، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بمظهر مكياج فترة الألفية، واستخدمت فيه اللون الزهري على الشفتين والخدين، ووضعت الآي شادو باللون الأبيض والبنفسجي والأصفر.
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