طريقة عمل بخاخ اكليل الجبل للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - إنّ إكليل الجبل واحد من أهم الأعشاب العلاجية العطرية للعناية بالشعر لاحتواء هذه العشبة على الألياف والبروتينات والكربوهيدرات التي تجعلها حلًّا سحريًا للعديد من المشاكل الجمالية بدءًا بتساقط الشعر مرورًا بالشيب المبكر وصولًا إلى الجفاف والتلف والقشرة.

إليكِ فيما يلي طريقة صنع بخاخ اكليل الجبل للشعر بالإضافة إلى أبرز فوائد هذه الوصفة الطبيعية. تابعي المزيد: أسباب تساقط الشعر في رمضان ونصائح علاجية

فوائد بخاخ اكليل الجبل للشعر

بخاخ اكليل الجبل يُغذي بخاخ اكليل الجبل الشعر ويمنع تساقطه كما يُعزز نموه وبالتالي زيادة طوله، حيث يعمل على تغذية البصيلات وتنشيط الدورة الدمويّة فيها مما يُسرّع من عملية تطويل الشعر، ويُستخدم من خلال توزيع كميةٍ مناسبةٍ منه على فروة الرأس قبل الاستحمام بربع ساعةٍ. يمنح الشعر الرطوبة والنعومة، حيث تعمل عشبة إكليل الجبل كبلسمٍ للشعر، ويُستخدم بخاخ اكليل الجبل بحيث يتم توزيع كمية مناسبة منه من الأعلى إلى الأسفل ليُغطي كامل الشعر. يعالج بخاخ اكليل الجبل قشرة الرأس، بحيث يتم تدليك فروة الرأس به لمدة خمس دقائق ومن ثم الاستحمام. إنّ إكليل الجبل من الأعشاب العطريّة التي تترك أثرًا طيّبًا على الشعر فتجعل رائحته أجمل. يعمل بخاخ اكليل الجبل على منح الشعر اللّون الغامق بشكلٍ تدريجيّ، كما تمنع ظهور الشعرٍ الأبيض.. تمتلك عشبة اكليل الجبل خواصاً قابضةً تعمل على علاج مشاكل الشعر الدهنيّ الذي يُفرز الزيوت والدهون بسرعةٍ أكبر من باقي أنواع الشعر. يمنح بخاخ اكليل الجبل الشعر اللمعان المطلوب خاصّة إن كان لون الشعر أسود أو بني داكن. Advertisements تابعي المزيد: فوائد ماء القهوة للشعر.. إليكِ أقوى خلطة

طريقة عمل بخاخ اكليل الجبل بخاخ اكليل الجبل

المكونات:

300 مل من كل من زيت اللوز.

300 مل من عشبة إكليل الجبل.

300 مل من الماء.



الطريقة:

ضعي زيت اللّوز في وعاء زجاجي، ثم ضعي فوقه كمية من عشبة إكليل الجبل والماء.

اغلقي الوعاء جيدًا وضعيه في طنجرة مملوءة بالماء.

ضعي الطنجرة على النار لمدة ساعتين.

أخرجي الوعاء من الماء وأفرغي محتواه في قارورة يمكن استخدامها كبخاخ.

ابدإي باستخدامه عن طريق رشّع على الشعر وتدليك فروة الرأس.

لتركيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله.

كرّري هذه العملية مرتين أسبوعيًا. تابعي المزيد: طريقة فرد الشعر بالبيض.. استفيدي من الحجر

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