كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - يجسد اللون الذهبي الفخامة والذوق بغض النظر عن كيفية اعتماده. وهو يشكل خياراً رائعاً في فن تزيين الأظافر، حيث بالإمكان استخدامه بطرق مختلفة، وبأشكال متعددة تجعل أظافرك في غاية الجمال والرقي. فإن كنت من محبات المناكير الذهبي، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل موديلات الأظافر المزينة بالذهبي من إنستقرام، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الفرنسي مع الخطوط الذهبية

المناكير الفرنسي مع الخطوط الذهبية



إذا كنت من محبات المناكير الفرنسي، فإن المناكير الفرنسي المزين بخطين ذهبيين عند مقدمة الأظافر سيشكل أحد أفضل الخيارات بالنسبة إليك، وهو موديل أظافر يلائم الأيام العادية كما السهرات، حيث يضفي على إطلالة المرأة الأناقة والرقي.

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الأسود المزين بالرقائق الذهبية

الأسود المزين بالرقائق الذهبية



لا شي يجعل المناكير الأسود مشرقاً وجذاباً سواء تزيينه بالمناكير المعدني الذهبي البراق، لذلك لا تترددي في اعتماد المناكير الأسود المزين بالرقائق الذهبية المعدنية البراقة، فهو موديل أظافر أنيق وجذاب وملائم لمختلف الأوقات. طبقي في البداية المناكير الأسود على كافة أظافرك، وزينيها من ثم بالرقائق المعدنية باللون الذهبي البراق.



الأزرق الداكن المزيّن بالنجوم الذهبية

الأزرق الداكن المزيّن بالنجوم الذهبية



قد يكون المناكير الأزرق الداكن مملاً بالنسبة الى بعض النساء، لذلك فإن تزيينه باللون الذهبي يشكل أحد أجمل الخيارات. فإن كنت تميلين الى النعومة والبساطة، ضعي طبقتين من المناكير الأزرق الداكن على كامل أظافرك، ومن ثم زينيها بالنجوم الذهبية بأسلوب ناعم جداً.

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البني المزين بالأقمار الذهبية الناعمة

البني المزين بالأقمار الذهبية الناعمة



إن مزيج البني والذهبي هو طريقة رائعة للحصول على أظافر أنيقة ومميزة، على أن تختاري المناكير البني الفاتح وتزينيه بالأقمار الذهبية عند قاعدة الظفر. كما بإمكانك إضافة بعض الرقائق الذهبية على أحد الأظافر.



مناكير فاتح مزين برسومات ذهبية مختلفة

مناكير فاتح مزين برسومات ذهبية مختلفة



يعد استخدام الذهبي البراق اللامع على الجزء العلوي أو السفلي أو الجانبي من الظفر، طريقة مثالية لإضافة التوهج الى أي لون مناكير تختارينه، لا سيما الزهري أو النيود وغيرهما من الألوان الفاتحة... يكفي أن تضعي طبقتين من أي مناكير بلون فاتح، وتزينيه من ثم برسمات مختلفة باستخدام المناكير الذهبي اللامع.

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