كيف أقص شعري مدرج خلال الحجر المنزلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - خلال الحجر المنزلي وبظل إغلاق الصالونات، نحتاج أن نهتم بقصات الشعر وتسريحات الشعر من المنزل. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسير بشكل خاطئ عندما نستخدم مقصًا في المنزل، ولكن بسبب الأوضاع، سنساعد بحلول بسيطة، منها أن نجيب عن سؤالك: كيف أقص شعري مدرّج. وهنا، لا ننصحك بقصة متساوية الأطراف، حيث هذه القصة تتطلب خبيراً، ولن يمكنكِ تطبيقها في المنزل. ننصحكِ بالإستفادة من هذه النصائح: طريقة قص الشعر المدرّج: قص الشعر خلال الحجر المنزلي ننصحكِ باستخام مقصات يعتمدها فنانو الشعر، وطبعاً إبتعدي عن المقص العادي. لذا، إعتمدي زوجاً من مقصّات الحلاقة الحادة المصممة خصيصًا لهذه المهمة، مثل Equinox Professional Shears. سيعطيكِ هذا المقص أفضل قصات الشعر (وأكثر صحة) ممكن.

قصّي أقل مما تعتقدين أنّكِ بحاجة إليه. يمكنكِ دائمًا إزالة المزيد من الشعر، ولكن لا يمكنكِ إضافة ما قمتِ بنزعه بالفعل! إذا كنتِ تقصين شعرك وهو مبلّل، فتذكري أنّه سيبدو أقصر بمجرد أن يجف.

قصّي الشعر عندما يجف إذا كانتِ خصلات شعركِ مجعّدة أو مموّجة، حتى تتمكني من الحصول على فكرة أفضل عن الشكل النهائي. إذا كان شعرك مستقيمًا، فقصيه عندما يكون رطبًا أو رطبّيه بزجاجة رذاذ أولاً للحصول على أنظف قصة شعر وأكثرها دقة ممكنة. إذا كانت الأطراف المتقصّفة تثير إزعاجكِ، ولكنك لا تريدين أن تفقدي أي طول (أو إذا كنتِ لا تثقي بنفسك في منحك قصة شعر "حقيقية")، فننصحكِ بالتشذيب، أي القص مع الحفاظ على طول الشعر نفسه، دون تغيير شكل أو طول القصة الحالية. يمنح لك ذلك بعض الوقت الإضافي، ويمنع شعرك من التكسّر حتى تتمكني من دخول الصالون.

إذا كان شعركِ كثيفًا ومجعدًا، فإنّ قص شعرك في المنزل هو كل شيءحول تقسيم طبقاتكِ، وإجراء قصات طفيفة للأطراف للحصول على شعر صحي إلى حين إنتهاء فترة الحجر المنزلي كي تحصلي على قصة إحترافية في الصالون.

لا ننصحك بقصة متساوية، فهي صعبة التطبيق في المنزل. لذا، ركّزي على القصة المدرّجة مع الطبقات، فإنّ هذه الطريقة المجربة والصحيحة لتحقيق طبقات في المنزل رائعة للمبتدئين. سرّحي شعرك على شكل ذيل حصان في الجزء العلوي من خط الشعر بالقرب من الجبهة، واسحبي الشعر للأمام ، وقصي أطرافه.

تابعي المزيد: طريقة عمل زيت الثوم لانبات الشعر



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف أقص شعري مدرج خلال الحجر المنزلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.