أفكار أزياء رياضية من ريهانا لفترة الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - ريهانا Rihanna تعتبر أيقونة من أيقونات الموضة في هذا العصر، وكثيرات من النساء من مختلف الأعمار يستلهمن منها أفكار إطلالاتهن في مختلف المناسبات، الكاجوال منها والرسمية، حيث إنها تمتلك أسلوبًا عصريًا في الموضة؛ يجمع بين النمط المتمرد الشبابي والنمط الأنثوي الجذاب، ومن المعروف عنها عشقها للرياضة التي تمارسها بانتطام للمحافظة على صحتها وعلى رشاقتها، ولهذا كثيرًا ما نراها في الملابس الرياضية التي تنسقها للجيم أو للمشاوير اليومية، واليوم سنقدم لكِ أفكار أزياء رياضية من ريهانا؛ لتستوحي منها في فترة الحجر المنزلي؛ لممارسة التمارين في البيت، أو حتى للمشاوير البسيطة التي من الممكن أن تقومي بها، مثل الذهاب إلى السوبر ماركت، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق رياضي اعتمدته ريهانا:

اطلالة رياضية شبابية اعتمدتها ريهانا



نسقت ريهانا Rihanna لوك رياضيًا عصريًا ومثاليًا لممارسة التمارين الرياضية، حيث إنها اختارت بنطلونًا مطاطيًا باللون الأسود، وبقصة ضيقة وخصر عالٍ مزين بشريط أبيض مطبوع عليه عبارات رياضية، مع توب من نفس اللون والطبعات، وقد اختارت مع اللوك حذاء رياضيًا أبيض، وحقيبة يد بحجم صغير من لويس فويتون Louis Vuitton.



بدلة رياضية باللون الزيتي نسقتها ريهانا:

بدلة رياضية باللون الزيتي اختارتها ريهانا



لوك مريح وعملي اعتمدته ريهانا Rihanna، وكان عبارة عن بدلة رياضية مصنوعة من القطن باللون الزيتي الغني، ومؤلفة من سويت شيرت قطني مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد اختارت مع الإطلالة حذاء رياضيًا باللون الأسود، ونظارات شمسية، وهذا اللوك مثالي لمشوار السوبر ماركت، أو حتى في المنزل.

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ريهانا تعتمد إطلالة رياضية بسيطة في التيشيرت:

لوك رياضي مريح اعتمدته ريهانا



إطلالة رياضية بسيطة لكنها مريحة وعملية، اعتمدتها ريهانا Rihanna وقد اختارت فيها سروالًا مطاطيًا ضيقًا باللون الأسود، نسقت من فوقه تيشيرت قطنيًا من بوما Puma باللون الأبيض، بقصة الأوفر سايز، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وقبعة باللون الأسود.

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تنسيق رياضي في الشورت اعتمدته ريهانا:

نسقت ريهانا لوك رياضي في الشورت مع التيشرت



تنسيق رياضي مثالي لممارسة التمارين المنزلية، اعتمدته ريهانا Rihanna وقد اختارت فيه شورت واسعًا، وصل طوله إلى حد الركبة باللون الأزرق الداكن، مع تيشيرت قطني باللون الرمادي، وكلاهما من علامة بوما Puma، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أسود.

أفكار أزياء رياضية من ريهانا لفترة الحجر المنزلي، جمعناها لكِ بالصور، استوحي منها بعض الأفكار لممارسة التمارين المنزلية، أو لمشاوريك اليومية الضرورية.

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