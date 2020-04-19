البيجاما على طريقة أشهر النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - منذ عدة سنوات، دخلت البيجاما إلى موضة الأزياء الجاهزة، وأصبحنا نشاهد عددا كبيرا من الدور العالمية يقدم منها تصاميم مختلفة، منها الكاجوال ومنها الرسمي أيضاً. وبالمقابل أيضاً، أصبحنا نشاهد أيضاً عددا كبيرا من نجمات العالم يعتمدن البيجاما لمختلف المشاوير، بما في ذلك على السجادة الحمراء، بألوان وتصاميم مختلفة. وهذه الفترة، عادت البيجاما لتكون جزءا أساسيا من الإطلالات المنزلية في فترة الحجر الصحي. ولهذا، فقد جمعنا لك بالصور أبرز إطلالات النجمات العالميات فيها، لتستوحي بعض الأفكار.



جيجي حديد في بيجاما مقلمة باللونين الأخضر والأبيض:

جيجي حديد في بيجاما مقلمة باللونين الأخضر والأبيض



تعشق جيجي حديد Gigi Hadid هذه الموضة، وكثيراً ما شاهدناها في إطلالات في البيجاما في مناسبات مختلفة، ومنها هذا اللوك الصباحي الكاجوال الذي نسقت فيه بيجاما من الحرير مقلمة باللونين الأخضر والأبيض، ومؤلفة من قميص وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها صندل أبيض كعب عال.

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كيم كارداشيان في بيجاما باللون الكحلي:

كيم كارداشيان في بيجاما باللون الكحلي



كيم كارداشيان Kim Kardashian دائماً ما تكون السباقة إلى اعتماد صيحات الموضة العصرية والأنيقة، وهنا شاهدناها في إطلالة مختلفة اعتمدت فيها لوك البيجاما، وكانت قد اختارتها من الحرير الناعم باللون الكحلي الداكن، ونسقت معها صندل أسود كعب عال.

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هايلي بولدوين في إطلالة شبابية في البيجاما الحريرية:

هايلي بولدوين في إطلالة شبابية في البيجاما الحريرية



إطلالة شبابية وعصرية، اعتمدتها عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بولدوين Hailey Baldwin وقد اختارت فيها بيجاما من الحرير باللون الأبيض السكري، مؤلفة من قميص منسدلة وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها حقيبة Fanny bag اختارتها من لويس فويتون Louis Vuitton من الجلد الأسود، وحذاء رياضي أبيض.



فيكتوريا بيكهام في بيجاما بنقشة الكارو:

فيكتوريا بيكهام في بيجاما بنقشة الكارو



فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham أيضاً من النجمات اللواتي اعتمدن صيحة البيجاما، وهنا شاهدناها في إطلالة كاجوال مريحة، اختارت فيها بيجاما بنقشة الكارو باللونين الأزرق والأبيض بقصة مريحة وواسعة، ونسقت معها صندل كعب عال، ونظارات شمسية سوداء اوفر سايز.

شاهدي إطلالات أشهر النجمات العالميات في البيجاما، واستوحي بعض الأفكار اللافتة، لتعتمديها في المنزل في فترة الحجر الصحي.

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