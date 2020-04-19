شاهدي أجمل إطلالات لقاء الخميسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - تتأنق الفنانة لقاء الخميسي بالعديد من الإطلالات المذهلة بأساليب متنوعة، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها جمعنا لكُنَّ عدة خيارات، تناسب كل المناسبات.
فساتين المناسبات الضخمة
تحتار الفتيات في اختيار فساتينهن المناسبة للمناسبات الضخمة، ليظهرن بإطلالات مميزة، وكان من أبرزها فستان جينز مزين بالكريستال ومصمم بفتحة جانبية، وتألقت بآخر أحمر اللون مصمم بقَصَّة مميزة من الأسفل وبذيل، ومزين بالتطريزات السوداء، كما نسقت فستانًا أسود مزينًا باللمعة والفرو، وتجملت بفستان قصير مزين بدوائر ملونة للحفلات البسيطة.
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تنسيقات سوداء بالبنطال
وللتنسيقات الكاجوال اعتمدت لقاء القطع السوداء بأنواعها، كبنطلونات الجلد الأسود مع معاطف سوداء متنوعة، كما اعتمدت معطفًا أسود رياضيًّا مزينًا بخطوط بيضاء، مع بنطال ملون بالزهري والأسود.
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إطلالات شبابية
لإطلالات شبابية مريحة تزينت لقاء بفستان قصير أبيض مصمم بأكمام منفوخة وبرَسْمَة فتاة، وتأنقت بجلابية بسيطة بيضاء، وفي إطلالة أكثر جمالًا وأناقة ارتدتْ قميصًا أبيض مع تنورة منفوشة سوداء.
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