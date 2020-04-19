موديلات صنادل كعب عالي صيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - ستنتهي أزمة كورونا، ونتخلّص من الحجر المنزلي، وسنعود إلى ممارسة حياتنا الطبيعية، والسفر في العطل الصيفية. سنحتاج لموديلات صنادل كعب عالي ومنخفض صيفية. سواءّ حذاء بأربطة لقضاء ليلة في الخارج، أو حذاء للتجوّل في جميع أنحاء المدن، أو حذاء سهل الارتداء للشاطىء. مجموعة ربيع وصيف 2020 تحتوي على أفضل تشكيلة صيفية تليق لكل مناسبة تقريبًا. وللربيع، خذي إشاراتك الربيعية من أسابيع الموضة في باريس، وميلانو، ونيويورك، ولندن. في النهاية، تجولّنا في شوارع أربع مدن رئيسية لتقديم لكِ اتجاهات الأحذية لموسمي الربيع والصيف:

الصنادل المربعة ترند في ربيع وصيف 2020

صندل بأربطة

لن تكتمل أي قائمة تسوّق للأحذية المربعة بدون زوج من بوتيغا فينيتا. أصبحت العلامة التجارية الإيطالية مفضلّة لصنادلها المميزة في شكلها الغريب، بحيث متوقّع أن تهيمن الأحذية المربعة المبطنة على موسمي ربيع وصيف 2020. يما يتعلق بالألوان، دار بوتيغا فينيتا ترّكز في مجموعتها على ألوان اتجاهات الموسم. اللافت أنّه لا يقتصر إصبع القدم المربّع على صنادل الصيف اللطيفة، فتصاميم Balenciaga على سبيل المثال، تتضمّن أنعالاً غير تقليدية مع كعوب حديثة وعصرية.

كثير من النجمات وعارضات الأزياء يفضلن الأحذية المربّعة، كعارضة الأزيا Kendall Jenner التي تستوحي اطلالاتها من ثقافة البوب. كذلك النجمة ريهانا تفضل هذا النوع من الأحذية، وقد رصدتها كاميرات منتعلة حذاءً مربّعا.ً منذ 2019 بدأ التركيز في العلامات التجارية على صنادل بمقدمّة مربّعة، أحدها كان الحذاء الأكثر بحثًا آنذاك. وقد ولدت تصاميم لا حصر لها خاصة عند Balenciaga و Jacquemus و .Saint Laurentمن هنا بدأنا نرى تصاميم أحذية بكعب مربّع، وأحذية إصبع قدم مربّعة. رأينا أيضاً تصاميم ال Loafersالأنيقة والعصرية، والتي يمكن ارتداءها مع الجينز، أو فستان مع لباس ضيق.

عام 2019 لم يتم تسليط الضوء على الجوارب الطويلة المربعة، فيما تم التركيز عليها في عام 2020 لعرض الكعب الهندسي مع أشكال بالألوان. وهنا نلاحظ تجربة خلط الألوان في تصاميم Loewe كمثال على الحذاء العصري وبشكل خاص على الأحذية المربعة. ولم تقتصر الألوان بداية العام على الأزرق والباستيل، بل حصل تجاذب بين أضاد الألوان، وشهدنا بروزالأسود والبني والأبيض. ألوان تليق بخليطها أي مجموعة ترتدينها، من الأحذية بطول الكاحل حتى الركبة.

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صنادل القش ترند في صيف 2020

صندل قش

من المعروف أن أحذية القش من أكثر موديلات الأحذية التي تُشعر النساء بالراحة، خاصة خلال السفر، والتجوّل في الشوارع. ما يمّيز المرأة التي تحب هذ النوع من الأحذية هو شخصيتها العفوية، غير المصطنعة، والتي تبحث عن الأناقة البسيطة غير المكلّفة. بنفس الوقت، يمكننا وصفها بالمرأة البوهيمية، التي تفضّل عجقة الألوان في الملابس مع تنسيق حذاء ناعم أحادي اللون. بعد أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة إلى دورتها الطبيعية، لا بدّ أن تمتلىء الشواطىء من جديد. وهنا المكان الذي يحتاج لأحذية من القش بالتنسيق مع القبعة. أهم الماركات العالمية تُطلق كل عام، وفي كل مجموعة جديدة لموسمي الربيع والصيف، أحذية قش بموديلات متنوعة وجديدة، لإطلالات كاجوال وسبور لطالما نراها على منصات العروض. من هذه الماركات: برادا، كيت سبيد، غوتشي، وسب كافة الموديلات جميلة بالكعب العالي، مع ربط، وبدون. وكلّها باقية ترند. عن كيفية تنسيقها، ننصحك بإرتداء فستان خفيف واسع من كل الألوان، طبعاً فالقش يُليق بكافة الموديلات والألوان. لا نحبّذ كثير الدنيم مع أحذية القش، إذ يخفي موديل الحذاء خاصة بالربطات. وما حاجة الجينز في الأوقات الحرّة أصلا؟ لطلّة بوهيمية غريبة وجميلة لصورة على إنستقرام، إعتمري قبعة القش، وحقيبة ستايل بألوان فاقعة. الأحمرهنا يبدو اختياراً رائعاً.