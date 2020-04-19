5 طرق مختلفة لتنسيق بنطلون بوي فريند للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - أصبحت موضة بنطلون بوي فريند من أكثر الصيحات رواجاً في عالم الأزياء الكاجوال، خاصة مع انتشار صيحة الملابس الواسعة في عالم الأزياء مؤخراً.

وتختلف طرق تنسيق بنطلون بوي فريند للمحجبات باختلاف الإطلالة التي ترغب كل صبية في الظهور بها.

وإذا كنتِ ترغبين في التعرف على أفضل طرق تنسيق بنطلون بوي فريند للمحجبات، يمكنكِ الاستعانة بهذا الألبوم الذي يجمع أفكار مختلفة لطرق تنسيق بنطلون بوي فريند للمحجبات.

بنطلون بوي فريند مع قميص أبيض

تنسيقات بوي فريند للمحجبات

تابعي المزيد: بدل أنيقة للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا



يُعد القميص الأبيض من القطع الأساسية التي لاغني عنها في خزانة كل فتاة، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، فهو يناسب كل أوقات اليوم ويمكن تنسيقه مع الجينز بأكثر من طريقة.

وإذا كنتِ تريدين تنسيق بنطلون بوي فريند مع قميص أبيض وحجاب، يمكنكِ أن تعتمدي هذه الإطلالة الكاجوال لأوقات النهار، مثل الذهاب إلى الجامعة أو مشاويرك النهارية البسيطة، حيث يساعدكِ البنطلون البوي فريند الواسع مع الحذاء الرياضي والقميص الأبيض، على الحركة بحرية وسهولة.

كما يمكنك أيضاً أن تعتمدي إطلالة أخرى بقميص أبيض طويل وبنطلون بوي فريند، بارتداء تيشرت قصير مع بنطلون بوي فريند قصير وقميص أبيض مفتوح، مع تربون وحذاء رياضي.



بنطلون بوي فريند مع بلوفر شتوي واسع

تنسيقات بوي فريند للمحجبات

إذا كنتِ في فصل الشتاء وترغبين في تنسيق بنطلون بوي فريند بشكل أنيق مع بلوفر شتوي واسع، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لبنطلون بوي فريند واسع مع بلوفر بأكمام واسعة، وحزام رفيع على الخصر.

Advertisements

تابعي المزيد: صيحة الفساتين المنقطة للمحجبات



بنطلون بوي فريند مع قميص ملون

تنسيقات بوي فريند للمحجبات



إذا كنتِ تُفضلين ارتداء القميص الملون بالألوان الصيفية، يمكنكِ أن تعتمدي هذه الإطلالة لبنطلون بوي فريند واسع مع قميص ملون قصير وحذاء رياضي.

تابعي المزيد: إطلالات للمحجبات من وحي صفية جودسن



بنطلون بوي فريند قصير مع بليزر فورمال

تنسيقات بوي فريند للمحجبات



يناسب بنطلون بوي فريند الإطلالات الفورمال أيضاً، إذ يمكن تنسيقه مع بليزر طويل وبوت لإطلالة تناسب العمل أو الخروج في المساء.

ويمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة بتنسيق بنطلون بوي فريند قصير مع بوت طويل وبليزر طويل وبلوزة قصيرة ملونة وتربون.