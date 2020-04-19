العدوى تستمر لفترة أطول عند الرجال.. هل يستوطن كورونا في الخصيتين؟

مناطق عدة كاليدين والأحذية والأسطح قد تكون ملاذا لتجمع فيروس كورونا، إلا أن دراسة حديثة كشفت مكانا آخر في جسد الرجال يستوطن به الفيروس المستجد.

ووفقا للموقع الطبي "MedRxiv"، الذي نشر الدراسة، فإن الخصيتين عند الرجال تعدان مكانًا آمنًا لكورونا من دفاعات الجهاز المناعي داخل الجسم البشري، ما يسمح للعدوى بالاستمرار لفترة أطول عند الذكور.

وخلُصت الدراسة التي أُجريت بين نيويورك ومومباي، إلى نتيجة مفادها، أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم، فإنه يتحد بخلايا بروتين ACE2، أو إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2، الذي يقلل المقاومة في الأوعية الدموية.

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ونوهت الدراسة، إلى أن هذا الإنزيم يوجد في الرئتين والقلب والأمعاء، وجرى العثور على كميات كبيرة منه في الخصيتين عند الرجال، في حين عُثر على كميات صغيرة جدًا منه في أنسجة المبيض عند النساء.

وأجرت الدكتورة أديتي ساستري، طبيبة الأورام في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس، الدراسة مع والدتها جايانثي ساستري، عالمة الميكروبات في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي.

وكانت الدراسة قد أخضعت 48 رجلًا و20 امرأة، كانوا يعيشون في مومباي، وأصيبوا بفيروس كورونا.

واتضح بعد الفحص والملاحظة، أن النساء في الدراسة استغرقن 4 أيام للتخلص من العدوى، فيما احتاج الرجال 50% وقتًا أطول، حيث كانوا بحاجة إلى ستة أيام لهزيمة كورونا.