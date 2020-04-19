"ملكيش دعوة بيا".. شيماء سيف تحذف فيديو الرد على ريهام سعيد من إنستجرام

علقت الفنانة شيماء سيف، على فيديو الإعلامية ريهام سعيد، الذي تحدثت فيه عن حلقاتها الأخيرة عن "أصحاب السمنة"، لتؤكد أنها لم تقصد الإهانة لأحد، وأن "التخن" ربما يكون ميزة، مشيرة إلى أن الفنانة شيماء سيف، إذا نقص وزنها لن تمثل مرة أخرى، بحسب الفيديو.

وبمقطع فيديو "أنا مباكلش من تلاجة أبوكي" للشيف صدفة جاد، اختارت الفنانة شيماء سيف، الرد بطريقة ساخرة على حديث ريهام سعيد، معلقة على الفيديو عبر حسابها على إنستجرام: "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات، أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك.. وبعدين ما انتي خسيتي واشتغلتي، ولا نسيتي؟".

وبعد تفاعل الكثير من متابعي شيماء سيف، على مقطع الفيديو، الذي حصد خلال ساعة واحدة أكثر من 180 ألف مشاهدة، أزالت الفنانة شيماء سيف، مقطع الفيديو من حسابها.

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فيديو ريهام سعيد

وكانت ريهام سعيد، نشرت مقطع فيديو عبر قناتها على يوتيوب، أعادت من خلاله الحديث عن حلقة مرضى السمنة، التي تسببت لها في أزمتها الأخيرة وتوقفها عن تقديم برنامجها "صبايا" لمدة عام، مؤكدة أنها لم تقصد وقتها أي إهانة لأصحاب الأوزان الزائدة: "أنا تاني يوم طلعت وقولت أنا أسفة جدًا جدًا لو كنت جرحت حد أو حد اتضايق.. ولا كنت أقصد أي كلام وحش".

وأشارت إلى أنها تعرضت للكثير من الهجوم، مثل من الفنانة إنجي وجدان، إذ رأت أنها لو نقص وزنها لن تجد الأدوار الفنية التي تناسبها: "إنجي وجدان لو خست مش هتشتغل.. الكاركتر بتاعها كدا.. شيماء سيف لو خست مش هتبقى شيماء.. في ناس التخن بتاعهم ميزة مش عيب".