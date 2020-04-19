فيديو.. أضرمت النار بنفسها بسبب العنف الأسري.. لحظة تشييع جثمان ملاك الزبيدي

وسط حشود وقيادات أمنية، شيعت عائلة الشابة العراقية ملاك حيدر الزبيدي، جثمانها إلى مثواه الأخير، بعدما وافتها المنية أمس.

وتداولت العديد من الحسابات المقربة من عائلة الفتاة الراحلة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تشييع الجثمان الفتاة، التي أحرقت نفسها نتيجة تعرضها للعنف الأسري.

وأثارت واقعة إضرامها النار بنفسها، جدلا واسعا في العراق وخارجه حول العنف الأسري.

وتعود بداية الواقعة، إلى الأربعاء الماضي، حيث لم تتحمل الفتاة صاحبة الـ20 عاما، قسوة الحياة التي تعيشها، فقررت إحراق نفسها، محاولة إنهاء مأساتها مع زوجها الذي وقف يشاهدها، وهي تسكب البنزين على جسدها، وعندما هددته بأنها ستشعل النيران، قام بإعطائها "الولاعة"، وذلك إثر خلافات وتعنيف من زوجها، بحسب ما أفادت أمها وأختها في تصريحات صحفية.

وقصة ملاك، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو من قبل ناشطين عراقيين، يظهر الفتاة تفتك النار بجسدها، إلى أن تدخل رجل مسن وأطفأها، لتظهر لاحقا في مقطع آخر من المستشفى تصرخ ألماً من حروقها البالغة، ما أثار غضبا شعبيا واسعا.

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وانتشر صباح أمس، على مواقع التواصل خلال الساعات الأولى، فيديو يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة التي التهمت النيران جسدها، وهي تتألم من شدة الحروق وإلى جوارها شقيقتها.

ولاحقاً، تبين أن الشابة تعرضت لعنف كبير وقام زوجها بضربها ضربا مبرحا، وحرمها من زيارة منزل أهلها لأكثر من 8 أشهر متواصلة، إلى أن ضاقت بها سبل الحياة، فأقدمت على إحراق نفسها، وحينها وفوقف الزوج مشاهدا النار تلتهم جسد زوجته، مراقبا المشهد، إلى أن تدخل والده وقام بإطفاء الحريق ونقل الفتاة إلى المسشفى.

ووفقا لتصريحات صحفية عراقية، كشفت الأم أنها حين أبلغت بالحادث مُنعت من زيارة ابنتها، وحين سألت عن سبب الحريق تلقت من عائلة زوج ابنتها معلومات متضاربة.

واضافت أنه وحين وصولها المستشفى، أبلغتها عائلة زوج ابنتها أن "ملاك" بخير، وأن ما تعرضت له مجرد حروق بسيطة، وعندما همت لرؤيتها، منعوها من الدخول، خوفا من أن ينكشف الأمر حيث إن والد الزوج عندما دخل المستشفى وقّع على أنه والد الضحية.

قضية ملاك، التي باتت قصة رأي عام في العراق، دفعت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، إلى التحذير من تنامي العنف الأسري والانتهاكات بحق المرأة والأطفال أيضا.

وحذرت البعثة في بيان، الخميس، من تنامي حالات العنف الأسري في البلاد وحالات الاغتصاب وانتهاك حقوق النساء والأطفال في ظل انشغال السلطات المحلية بمكافحة فيروس كورونا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الحادث بغضب كبير مطالبين بالتحقيق في الحادث وإنزال العقاب والقصاص بمن يقف وراء حرق وتعذيب هذه الفتاة، والحد من العنف الأسري بشكل عام.