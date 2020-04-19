نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة بشأن حال الأزواج في الحجر الصحي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت أمل حجازي، في تغريدتها: "بعد الانتهاء من الحجر الصحي، سوف يتم تكريم المتزوجين الذين وصلوا للنهائي مع بعض".
وكانت دعت الفنانة المعتزلة، من يريد الحج والعمرة هذا العام، إلى الطواف إلى بيوت الفقراء، فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها دول العالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانقطاع سبل المعيشة الرئيسية عن الكثيرين بسبب الجلوس من العمل، قائلة عبر حسابها على تويتر: "من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء".
وكانت أعلنت أمل حجازى، منذ عام، اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغان دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك"، و"حجابك تاج".
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي عن حال المتزوجين في الحظر: هنكرم اللي يوصلوا للنهائي مع بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.