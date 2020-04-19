أمل حجازي عن حال المتزوجين في الحظر: هنكرم اللي يوصلوا للنهائي مع بعض

نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة بشأن حال الأزواج في الحجر الصحي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمل حجازي، في تغريدتها: "بعد الانتهاء من الحجر الصحي، سوف يتم تكريم المتزوجين الذين وصلوا للنهائي مع بعض".

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وكانت دعت الفنانة المعتزلة، من يريد الحج والعمرة هذا العام، إلى الطواف إلى بيوت الفقراء، فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها دول العالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانقطاع سبل المعيشة الرئيسية عن الكثيرين بسبب الجلوس من العمل، قائلة عبر حسابها على تويتر: "من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء".

وكانت أعلنت أمل حجازى، منذ عام، اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغان دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك"، و"حجابك تاج".