أعراض غريبة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا: ضباب دماغي وتعب عقلي

مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، تظهر معه أعراض مختلفة عن المعروف بها، وأبرزها الحمى والسعال الجاف، حيث مرت سيدتان بالتجربة المؤلمة، لكن الأعراض جاءت مختلفة إذ شعرتا بـ"ضعف التركيز" وأعراض عصبية.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلا عن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، عن تجربة السيدة الاسكتلندية تريسي بيني، التي كانت تعاني من (كوفيد 19)، وصفتها بأسوأ تجربة في حياتها، لكن كانت تشعر بضعف التركيز: "أعيش الآن الأسبوع الرابع من إصابتي بفيروس كورونا.. وأنا ممتنة جدًا لعدم دخولي إلى المستشفى.. رغم ما عانيته من ألم".

وتابعت: "الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه.. إذا ما عانى أي شخص آخر بالأعراض العصبية مثلي أم لا؟.. لقد عانيت من أعراض غريبة كأني أعاني من خلل عصبي بالدماغ وأفقد كل التركيز.. وغالبًا ما يكون هذا عندما أقوم بأي نشاط".

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وهو أيضًا شبه ما مرت به السيدة ثيا جوردان، 50 عامًا، إذ أنها لم تعان من السعال أو الحمى، لكن ما عانت منه هو الصداع وألم في الدماغ: "في البداية شعرت بإرهاق ولم أعان من أي سعال أو حمى، كل ما شعرت به أعراض تشبه الضباب الدماغي، حتى أني لم أتمكن من ملء نماذج المدارس لأطفالي، كل ما أردته هو النوم".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هذه الأعراض وفق الباحثين تعرف بظاهرة "التعب العقلي" أو "الضباب الدماغي"، الذي يكون مصاحبًا لأعراض فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن منظمة الصحة العالمية أرصدت أكثر من 55 ألف مصاب بكوروناأ لديهم أعراض مشابهة لتلك الأعراض العصبية.