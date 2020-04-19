"قلب من ذهب ونابض بالحياة"..وفاة ممرضين بريطانيين بفيروس كورونا

"قلب من ذهب ونابض بالحياة" هكذا وصف الأطباء، ممرضين من أعضاء القطاع الطبي في بريطانيا التي يجتاحها فيروس كورونا، أثناء تقديم العلاج لمرضى كورونا.

الممرضة والمسعفة جينلين كارتر (42 عاما)، الفلبينية الأصل، توفيت الجمعة، بعد أن قضت سنوات في خدمة المجتمع الويلزي، وكانت آخر جهودها في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وكانت "كارتر" تعمل في مستشفى موريستون بمدينة سوانزي جنوب غربي ويلز، وتتبع المستشفى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية.

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ولم تكن الممرضة تعمل في شروط مريحة أسوة بغيرها، لكن ذلك لم يمنعها من العمل الشاق في ظل أزمة كورونا.

وأصيبت الممرضة بعدوى كورونا أثناء محاربة الفيروس قبل أيام قليلة، وتدهورت حالتها كثيرا، وحاول زملاؤها دون جدوى إنقاذ حياتها.

وذكر مارك مادمز، مدير التمريض في المستشفى الذي كانت تعمل فيه الممرضة الراحلة، أنها كانت تبذل قصارى جهدها من أجل أي مريض، كانت سيدة لطيفة ولها قلب من ذهب.

ولحق بها الممرض مايكل أليو، الذي توفي السبت، في مستشفى جامعة هومرتون شرقي لندن.

وانضم مايكل إلى فريق عمل المستشفى عام 2007، وكان عضوًا رئيسيا في فريق وحدة العناية المركزة، التي تستقبل عادة الحالات الصعبة من مصابي فيروس كورونا.

وبعد إصابته بعدوى كورونا، ظل الممرض يعاني داخل المستشفى الذي يعمل به لعدة أيام قبل أن يرحل عن عالمنا. ووصفه الأطباء بالشخصية الحيوية النابضة بالحياة، وكان محبوبا في المستشفى.