"الحب شرط أساسي".. ماذا قالت درة عن الزواج قبل الحديث عن ارتباطها؟

في مختلف لقاءاتها التلفزيونية كانت تؤكد رفضها الزواج إلا بشخص تشعر بحبه لها، وتحدثت عن بعض الشروط والمواصفات في فارس احلامها الذي تتمنى الارتباط به، حتى تعلن اليوم، مديرة أعمال الفنانة بدرية طلبة، اقتراب ارتباط الفنانة درة برجل الأعمال المصري هاني سعد، عبر حسابها على فيس بوك.

درة: الحب شرط الزواج

أثار عدم زواج "درة" حتى الآن، حيرة الكثيرين من جمهورها، حيث تعارض الزواج على طريقة الصالونات، كما ترفض الارتباط بشخص يبعدها عن الفن.

وتحدثت "درة"، في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقالت: "كل شيء قسمة ونصيب، لا أنكر أنني أتمنى الزواج، ولكني لم أجد الشخص الذي أحبه، وبصراحة الحب شرط أساسي كي أتخذ هذه الخطوة".

درة قالت في حديث تلفزيوني سابق، إنها تستطيع العيش دون زواج أو ارتباط من شخص آخر، مضيفةً: "أنا دلوقتي بعتمد على نفسي وأقدر أعيش دون راجل، ولكنه وضع مؤقت، لن يستمر طوال الحياة".

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وقالت الفنانة التونسية، خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، إنها كانت ترفض هذا الأمر في بداية حياتها المهنية إلى أن تتمكن من تحقيق حلمها، وعندما تمكنت من ذلك بدأت تفكر في هذه الخطوة، ولكنها تنتظر الشخص المناسب.

درة وهاني سعد.. اعتراف بالحب على إنستجرام

وكانت الفنانة درة، شاركت مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بجلسة تصوير من داخل إحدى السيارات، وتبين أن تلك السيارة تعود إلى رجل الأعمال هاني سعد، الذى حرص على التعليق على الصور بكلمة "بحبك" لترد عليه الفنانة درة "وأنا أحبك أيضا".