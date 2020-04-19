متشرتيهوش.. طريقة تجفيف التين في البيت

حلوى رمضان كثيرة ومتنوعة وبعضها يمكن عمله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لتجنب شرائها وذلك تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19، ويعتبر التين المجفف مكون أساسي لـ الخشاف، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لتجفيف التين. المقادير كيلو تين. كوب سكر بودرة. 4 أكواب ماء. ملعقة صغيرة نشا. ملعقة صغيره فانيليا. ملعقة كبيرة زيت. Advertisements طريقة التحضير يوضع الماء والزيت، في قدر على النار حتى الغليان. يُضاف التين ويُقلب مرتين. يُنقل التين بسرعة من الماء إلى مصفاة. تُفرد فوطة على صينية ويرص عليها التين ثم يترك في الشمس طوال النهار. يدخل التين إلى المنزل ليلاً حتى لا يترطب. تُوضع الصينية في الشمس ثلاثة أيام متتالية حتى يجف التين تماماً. يخلط السكر، النشا والفانيليا، وتُغمس في الخليط حبات التين في الخليط ثم تُنفض وتُترك. تشكل حبات التين على هيئة سلسلة باستخدام إبرة وخيط، وتعلق في مكان يدخله الهواء في المنزل. يُترك التين معلقاً عدة أيام ليصبح جاهزاً للأكل.

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