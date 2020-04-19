الهضبة يغيب عن كواليس "لعبة النسيان".. ودينا الشربيني: "خايفة عليه"

كعادته يحرص الهضبة عمرو دياب، على دعم الفنانة دينا الشربيني، في مواقف مختلفة دلل بها على تشجيعه الدائم لنجاحها في تقديم الأعمال الفنية، زيارته لها أثناء كواليس العمل، الصورة التي شاهدها الجمهور على مدار عامين متتالين، لتتبدل الأحوال وتختفي صورة الثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية.

موسيقى تصويرية بدلا من حضور كواليس "لعبة النسيان"

بالأمس، استضاف الإعلامي عمرو أديب، الفنانة دينا الشربيني، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وتحدثت عن دعم الهضبة لها وتقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يذاع في رمضان المقبل.

وصفت "الشربيني" الموسيقى التصويرية بـ"هو في أحلى من كده؟" فهي لم تقدر على الحديث عن الهضبة كثيرًا: "أنا أصلا لما بتكلم عنه شوية مش بعرف أتكلم أوي عشان مش بعرف اديله حجمه، وهو رقم واحد في الشرق الأوسط وناجح بقاله 30 سنة".

ونظرًا لاتباع الهضبة الإجراءات الوقائية لم يتمكن من زياة دينا الشربيني، في كواليس "لعبة النسيان"، فهو لم يغادر المنزل منذ أكثر من شهر: "عمرو دياب عشان بيحب شغله فبيخاف على نفسه وبياخد باله من إجراءات الوقاية.. ودايمًا بيساعدني في شغلي واختياراتي، وبقاله أكتر من شهر مش بينزل من البيت خالص، وبشكره جدًا انه مستحملني في الظروف دي، وأنا هخاف عليه ينزل ويحضر عندي التصوير".

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عمرو دياب في "مليكة" و"زي الشمس"

وفي العامين الماضيين، كان المشهد مختلفًا إذ حرص الهضبة عمرو دياب، على زيارة الفنانة دينا الشربيني، في كواليس تصوير مسلسها، سواء في مسلسل "مليكة" الذي عرض في رمضان 2018، أو مسلسل "زي الشمس" في رمضان الماضي 2019.

وانتشرت صور للهضبة أثناء وجوده في كواليس أعمال الفنانة دينا الشربيني، وحرص على التقاط الصور التذكارية معها ومع فريق العمل.