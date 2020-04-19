بعد الأبحاث.. تساؤلات ومقترحات لطالبات الجامعة: "نجحونا كلنا"

حزمة من القرارات أعلن عنها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، بشأن امتحانات الدور الثاني لطلاب الجامعات، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذها عدد من الوزارات لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

أسئلة تشغل بال طالبات الجامعة منذ إعلان مجموعة من القرارات منها إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات بناء على قرار من مجلس الجامعة أحد البديلين الآتيين:

الأول: إعداد الطلاب للرسائل البحثية، (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة.

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عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.

زينب تطالب بتطبيق قرار الأبحاث على جميع السنوات الدراسية

تقول زينب أنور، طالبة بالفرقة الرابعة كلية علوم، بعد قرارت الوزير: "ليه احنا نمتحن والنقل لا؟ طب ما احنا كمان نعمل بحث والقرار يطبق على الكل، إيه لازمة الامتحانات".

نهى: هل هنمتحن في مناهج التيرم الثاني في السنة الجاية؟

تساؤل طرحته نهى محمد، طالبة بالفرقة الأولى كلية صيدلة، عن مصير مناهج العام الدراسي الحالي: "كنا محتاجين نعرف هل مناهج التيرم التاني هنمتحن فيها تاني السنة الجاية؟"، مضيفة: "إيه لازمة امتحانات العملي طالما مالوش درجات؟".

آمال: ياريت نلغي الامتحانات لكل المراحل ونعتمد نتيجة التيرم الأول

قالت آمال ياسر، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة: "أنا من رأيي يلغوا الامتحانات للكل، وننجح بنتيجة التيرم الأول، لأن كلية تجارة بالذات عددهم كبير، وده ممكن يعرضنا للخطر نتيجة التجمعات".