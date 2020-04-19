منها "الأكل العاطفي".. 8 عادات غذائية خاطئة نمارسها أثناء الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي أصبحت ملازمة لنا في حياتنا اليومية، حتى خلال الفترة الجارية أثناء الحجر المنزلي وقضاء المزيد من الوقت داخل المنزل.

نقدم لكم مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة أثناء الحجر المنزلي، والتي تضر بصحتنا، وفق ما نقل موقعي "everydayhealth" و"advancedbodyscan".

1- السموم البيضاء:

يؤدي تناول الكثير من الصوديوم الموجود في الملح، إلى ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

كما يتسبب أيضا الإفراط في تناول الكثير من المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية، إلى زيادة الوزن، وتسوس الأسنان، والإصابة بالسكري، والسكتات الدماغية، والأزمات القلبية.

2- تخطي وجبة الإفطار:

أول قرار خاطئ يتخذه الإنسان في بداية يومه هو التخلي عن وجبة الإفطار مما يؤدي إلى بطء عملية الحرق، كما أنه أيضا يعرض الإنسان للجوع في منتصف اليوم، لأن وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم.

لذلك من الأفضل بعد الاستيقاظ تحضير وجبة إفطار يتوافر بها جميع العناصر الغذائية.

3- الأكل دون تفكير:

الجلوس في المنزل لفترة طويلة يجعلنا، نتناول الكثير من الأطعمة تفريغا للطاقة التي بداخلنا، ما يجعلنا نتناول الطعام بكثرة وفي أطباق كبيرة، وكلما كان الطبق كبيرا استهلكنا كمية كبيرة دون أن نشعر.

لذلك من الأفضل تناول الوجبات في أطباق أصغر وتنظيم مواعيد الوجبات وعدم تشتيت الانتباه أثناء تناول الطعام بمشاهدة التلفزيون تجنبا لزيادة الوزن.

اقرأ أيضا:طرق فعالة وسهلة لتقوية المناعة.. تعرف عليها

Advertisements

4- تناول السناكس بكميات كبيرة:

من العادات السيئة أثناء البقاء في المنزل كوسيلة للتسلية، ولكن هذه السناكس قد تحتوي على كمية من السكريات والنشويات التي تتسبب في زيادة الوزن والسمنة، لذا يُفضل استبدالها بأطعمة صحية يجب تناولها عند الشعور بالجوع بين الوجبات.

5- تناول الوجبات الليلية:

تلجأ الكثير من الفتيات إلى تناول وجبات خلال الليل، خصوصا الفتيات التي يعانين من السهر أو الأرق ليلا، ما يجعلهم عرضة للسمنة واكتساب الوزن نظرا لأن الوجبات الليلية تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وتخزين الدهون في الجسم.

لذلك يفضل التوقف عن تناول الأطعمة قبل النوم بحوالي 4 ساعات، وعند الشعور بالجوع أثناء الليل يمكن تناول شيء خفيف مثل ثمرة فاكهة أو سلطة خضروات.

6- تناول اللحوم المصنعة:

تعتبر اللحوم المصنعة من الوجبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، لذا من الأفضل تناول اللحوم الطازجة.

7- الأكل العاطفي:

ويرجع إلى متلازمة الأكل العاطفي وتعني تناول الطعام وفقا للمشاعر وبدون تفكير تعويضا لشعورهم بالاكتئاب أو الضيق، اعتقادا منهم بأن الطعام سيكون حل للشعور بالراحة والسعادة.

8- تناول الوجبات السريعة:

الجلوس في المنزل يجعلنا عرضة لتناول الوجبات السريعة من أجل التغيير، ولكنها ليست تؤدي فقط إلى زيادة الوزن ولكن أيضا ترفع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والدهون الموجودة في هذه الوجبات قد يكون من الصعوبة هضمها وحرقها.

لذلك من الأفضل التنويع والابتكار في الأطعمة التي يتم اعدادها في المنزل لعدم اللجوء إلى تناول الوجبات السريعة.

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا