مديرة أعمال بدرية طلبة تعلن ارتباط درة برجل أعمال: الخطوبة قريبا

شاركت رانيا يحيى، مديرة أعمال الفنانة بدرية طلبة، مجموعة صور تجمع الفنانة التونسية درة، برجل الأعمال المصري هاني سعد، معلنة عن اقتراب إعلان ارتباطهما رسميا، عبر حسابها على موقع "فيس بوك".
وقالت "رانيا": "ده مش محمد سامي عشان ما نبقاش بنعمر بيت درة ونخرب بيت مي عمر، ده المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، وإن شاء الله الخطوبة قريبا"، مضيفة: "هيحسب لدرة إن دي تكون أول علاقة ناجحة لفتاة تسكن في أكتوبر ورجل يسكن في التجمع، وسلمولي على الحجج والأعذار والمسافات".
وأرفقت مواد مصورة، تُظهر تصوير درة داخل سيارة "سعد"، فضلا عن تعليقه لها بكلمة "بحبك" على صورتها عبر "إنستجرام"، لترد الأخيرة: "وأنا أيضا".
يشار إلى أن متابعو الفنانة التونسية، علقوا على تفاعلها مع رجل الأعمال المصري، معلقين:" احنا مركزين معاكوا"،" هتتخطبوا ولا ايه".
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