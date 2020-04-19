لوحة سيارة وتعليق "أحبك".. هل ارتبطت الفنانة درة؟

باتت عيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتبع المشاهير بين الحين والآخر خاصة بكل ما يتعلق بحياتهم الشخصية.

واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور زعموا بوجود علاقة ارتباط الفنانة التونسية درة، وهاني سعد، صاحب إحدى شركات التصميم المعماري.

تعليق وعربية وجلسة تصوير

وكانت الفنانة درة، شاركت مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بجلسة تصوير من داخل إحدى السيارات، وهي تحتسي القهوة.

وتبين فيما بعد أن تلك السيارة تعود للأخير "سعد" وفقا للوحة الأرقام التي تحملها.

حيث التقط هاني عدة صور بجانب تلك السيارة أيضاً.

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وكان "هاني" علق فورا على جلسة تصوير "درة" قائلا: أحبك"، لترد عليه الفنانة:" وأنا أحبك أيضا".

الامر الذي تفاعل معه الرواد، معلقين:"إحنا مركزين معاكوا"،" هتتخطبوا ولا ايه".

يذكر أن آخر أعمال درة كانت مسلسل" بلا دليل" بصحبة خالد سليم.