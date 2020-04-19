نيويورك تعتمد تصاريح الزواج عبر الفيديو كونفرانس: زووم هو الحل

ضرورة البقاء في المنزل والحفاظ على مسافة اجتماعية آمنة هي إجراءات لا تتهاون فيها ولاية نيو يورك الأمريكية مؤخرا مع وقف كافة عقود الزواج لمنع التجمعات ولكن بسبب ذلك تم تأجيل عقود زواج كثيرة وكان من المفترض أن تقام في ربيع وصيف 2020.

جائحة كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19 كان سببا في تأجيل كافة المراسم المقرر عقدها في بداية العام، ولكن يبدو أن ولاية نيو يورك على وشك تغيير ذلك، حيث قالت ميليسا ديروسا، كبير مساعدي محافظ الولاية أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي، إن "كومو سيوقع أمرا تنفيذيا لاعتماد القرار الجديد، في الوقت الذي تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف مواطني الولاية بقوة، رغم أن انتشاره أظهر علامات تباطؤ في الأيام الأخيرة".

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وخلال أيام سيكون باستطاعة موظفي الولاية عقد مراسم الزواج عبر الفيديو، وكانت معظم مكاتب الزواج في نيويورك قد أغلقت بالفعل، بسبب كورونا، خاصة وأن نيو يورك هي من أكثر الولايات الأمريكية ضررا من الفيروس الجديد، والخطة تفصيلا يعلنها كومو قريبا.

وسيكون باستطاعة راغبي الزواج القيام بذلك عبر "زووم" وهو الزواج عن بعد مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين الجميع، وهو الإجراء الذي كان يتخذه الجميع بعد أن كانت طلبات الزواج تستخرج بشكل شخصي ولكن مكاتب الزواج أغلقت، وأصبح زواج زووم حاليا قانونيا.