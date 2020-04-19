هاني الناظر يكشف 6 مخاطر صحية لتناول الفسيخ: تنتهي بدخول العناية المركزة

يكثر تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في شم النسيم، وتزداد الطلبات على شرائها وتناولها رغم المخاطر الصحية التي تحذر منها وزارة الصحة باستمرار إلا أنها تظل الوجبة المفضلة للمصريين في شم النسيم.
وأكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر فيس بوك، أن الفسيخ هو أكلة غير صحية، وشرح 6 مخاطر قد تنتج عن تناول الفسيخ.
- التهاب حول الفم وفي الشفاه، يصاحبه إحساس بالحرقان والألم.
- التهاب مؤلم في العينين يؤدي إلى الإحمرار وتورم الجفون.
- حساسية بالجلد في صورة ارتكاريا حادة ورغبة شديدة في الحكة.
- تتطور لتورم الشفاه واحتقان شديد بالحلق والزور يؤدي إلى الشعور بالاختناق يصل أحيانا لدخول العناية المركزة ويستدعي العلاج بالكورتيزون.
- التهابات بجدار المعدة والأمعاء والتلبك المعوي.
- يحدث في كثير من الحالات تسمم غذائي خطير نتيجة التلوث الشديد بسموم أنواع من البكتريا الضارة.
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