"عزل".. كوميديا كورونا في اسم طفل صغير: لن ينسى الظروف التي ولد فيها

توثيقا لأيام الحظر ومنع التجوال وتطبيق العزل الاجتماعي الإجباري بين الجميع في مختلف دول العالم، قرر زوجان هنديان إطلاق اسم غريب من نوعه على طفلهما الصغير.

وتطبق الدول حول العالم الحظر الصحي لمنع انتشار جائحة كورونا المسبب لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يسبب ولادات كثيرة في أوقات الحظر المفروضة، وفي ولاية ترايبورا، علق الزوجان سانجاي ومانجو باوري، بعد أن فاجأت الزوجة آلام المخاض.

واضطررت أن تلد طفلها في هذا التوقيت الصعب، لذا قررا توثيق هذا الحدث باسم غريب من نوعه هو lockdown، أي "عزل" باللغة العربية، توثيقا للظروف الغريبة التي ولد فيها.

وبحسب صحيف محلية هندية قالت الزوجة: "أطلقنا على ولدنا اسم lockdown، وبهذا الشكل لن ينسى أحد الظروف التي ولد فيها أبدا".‎