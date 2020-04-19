تلميح وإشادة وتصريح مباشر.. كيف تغيرت طريقة حديث دينا الشربيني عن الهضبة؟

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر "لايف فيديو"، تحدثت فيه مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي أفصحت خلاله بشكل صريح عن علاقتها بالهضبة عمرو دياب.

وأشادت الشربيني بالهضبة وبتشجيعه لها خلال المداخلة التليفونية، قائلة: "لما بتكلم عنه شوية، مبعرفش اتكلم لأني مبعرفش اديله حجمه"، ليرد أديب: "مش ممكن.. حبك لعمرو دياب غير طبيعي".

دينا الشربيني عن عمرو دياب: رقم 1 في الوطن العربي

وخلال المداخلة الهاتفية، أوضحت الشربيني، أن عمرو دياب، رقم 1 في الوطن العربي، وإخلاصه في عمله هو سر نجاحه على مدار 30 عاما، وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحه، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر.

تعتبر هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها "الشربيني" عن علاقتها بالهضبة بشكل أكثر وضوحا، وسبق أن تحدثت عنه خلال العام الماضي، مع الإعلامي عمرو أديب، عقب الكثير من الأحاديث والشائعات التي لاحقتهما.

ويرصد "هن" مراحل حديث دينا الشربيني، عن عمرو دياب، خلال السطور التالية.

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جدع وإيجابي وأكبر داعم ليا.. الهضبة في عيون دينا الشربيني

لم تترك دينا الشربيني، العام الماضي، خلال استضافتها هي وفريق عمل مسلسل "زي الشمس"، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج"الحكاية"، الفرصة للحديث عن علاقتها بالهضبة، إذ وجهت رسالة خاصة له على الهواء، حينما استدرجها الإعلامي عن حديثها عنه، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالإحراج على الهواء.

وقالت الشربيني: "عمرو، داعم ليا في حياتي العملية والشخصية، أول مرة أكون بتكلم عنه، عمرو، مبسوط أكثر مني، لسانه حلو ودائم النصيحة بناء على نظرة وخبرة قوية، وأنا بسمع الكلام على طول".

دينا الشربيني عن عمرو دياب: بيقف جنبي لما يحس اني مخنوقة شوية

وأشارت دينا إلى علاقتها بالهضبة، ووقوفه بجانبها، "عمرو، بطبعه إنسان جدع، وبيحب الشغل الحلو، بيحب الناس الناجحة والمجتهدة، وكنت لما بحس اني مخنوقة شوية، يقولي قولي الحمد لله المسلسل ناجح ومكسر الدنيا".

وتابعت دينا: "عمرو، مشجع أوي، وشخصية مليئة بالحيوية والإيجابية، كان دايما بيزورني في التصوير وحافظ السيناريو أكثر مننا، وواقف في ضهري".